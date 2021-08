NVIDIA lance une RTX A2000 low profile

NVIDIA étoffe son catalogue de cartes graphiques à destination des stations de travail avec une nouvelle venue, la RTX A2000. Elle complète par le bas l’offre de GPU desktop existante qui comprenait les RTX A6000, RTX A5000 et RTX A4000 ; quant aux déclinaisons mobiles, la série était déjà bien étoffée avec les RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 et RTX A5000. Cependant, si certaines références partagent une même désignation, leurs spécifications diffèrent.

C’est le cas pour les RTX A2000. En effet, la RTX A2000 mobile mobilise un GPU GA107. Elle possède 2560 cœurs CUDA, 32 ROPs, 80 cœurs Tensor de 3e génération, 20 cœurs RT de 2e génération. Elle bénéficie de 4 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits. Le modèle desktop hérite pour sa part d’un GPU GA106. Ce dernier lui octroie 3328 cœurs CUDA, 48 ROPs, 104 cœurs Tensor de 3e génération et 26 cœurs RT de 2e génération. La RTX A2000 desktop est également mieux lotie en matière de VRAM, avec 6 Go de GDDR6 sur un bus de 192 bits. Cela lui confère une bande passante mémoire de 288 Go/s. Enfin, NVIDIA communique une puissance simple précision de 8,0 TFLOPS. C’est un peu moins que les 10,4 TFLOPs de l’AMD Radeon PRO W6600.

TBP de 70 W

La RTX A2000 est au format low-profile (2,7 pouces par 6,6 pouces en dual slot). Elle utilise une interface PCIe 4.0 x16. Sa consommation maximale n’excède pas 70 W selon NVIDIA (TBP). La connectique se compose de quatre Mini DisplayPort 1.4. Cela permet à ce modèle de gérer jusqu’à quatre affichages 4096 x 2160 @ 120 Hz ou 5120 x 2880 @ 60 Hz et deux affichages 7680 x 4320 @ 60 Hz.

NVIDIA et ses partenaires (ASUS, BOXX Technologies, Dell Technologies, HP et Lenovo) commercialiseront cette RTX A2000 à partir d’octobre 2021. Certains confrères évoquent un tarif de 450 dollars. Toutefois, de notre côté, nous n’avons pas eu confirmation de ce montant par NVIDIA.