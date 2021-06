AMD officialise ses cartes graphiques Radeon PRO W6000 : jusqu’à 32 Go de VRAM et 60 UE

Il y a quelques jours, AMD nous avait donné rendez-vous aujourd’hui avec une vidéo au titre évocateur : « Something BIG is coming ». Une formule qui cachait, plus ou moins bien, le lancement de la série AMD Radeon PRO W6000 : l’UTM mentionnait explicitement les cartes, lesquelles avaient aussi été présentées à la presse en début de mois. AMD officialise donc trois références sous architecture RDNA 2 dans sa gamme professionnelle : la Radeon PRO W6800, la Radeon PRO W6600 ainsi que sa version mobile, la Radeon PRO W6600M.

Selon AMD, la Radeon PRO W6800 est « la plus puissante carte graphique AMD RDNA à destination des stations de travail, avec des performances 79 % supérieures face à la génération précédente » (comparaison avec une Radeon PRO W5700 sur un système avec processeur Ryzen 9 5950X).

Ces cartes « ont été conçues et optimisées pour motoriser diverses charges de travail. Notamment, celles liées à l’architecture, le rendu de projets média ultra haute résolution, les designs complexes mais aussi les simulations d’ingénierie et les applications liées au traitement de l’image et de la vidéo ». À l’instar des Radeon RX 6000, ces GPU gravés en 7 nm par TSMC héritent d’unités de calcul (CU) améliorées avec les accélérateurs de rayons ou Ray Accelerator, lesquels « offrent des rendus jusqu’à 46 % plus rapides que les cartes graphiques Radeon PRO basées sur les précédentes générations d’architecture dans SOLIDWORKS Visualize 20212. La prise en charge du Variable Rate Shading permet un rendu et des viewports photoréalistes en temps réel ».

Spécifications Radeon PRO W6000

Les spécifications sont dévoilées dans le tableau suivant. Avec 32 Go de GDDR6, 128 Mo d’Infinity Cache et 3840 processeurs de flux, la Radeon PRO W6800 est largement mieux dotée que les Radeon PRO W6600, qui doivent se contenter de 8 Go de VRAM, 32 Mo d’Infinity Cache et 1792 processeurs de flux.

Modèle Processeurs de flux TFLOPS Mémoire GDDR6 ECC Infinity Cache Bande passante mémoire Interface mémoire Sorties affichage AMD Radeon PRO W6800 3840 (60 unités de calcul) Jusqu’à 19,25 (FP32) – Jusqu’à 38,5 (FP16) 32 Go à 16 Gbit/s 128 Mo 512 Go/s 256-bit 6x Mini-DisplayPort™ 1.4 AMD Radeon PRO W6600 1792 (28 unités de calcul) Jusqu’à 10,4 (FP32) – Jusqu’à 20,8 (FP16) 8 Go à 14 Gbit/s 32 Mo 224 Go/s 128-bit 4x DisplayPort 1.4 AMD Radeon PRO W6600M 1792 (28 unités de calcul) Jusqu’à 10,4 (FP32) – Jusqu’à 20,8 (FP16) 8 Go à 14 Gbit/s 32 Mo 224 Go/s 128-bit Selon le PC portable

Ces solutions bénéficient de la technologie Smart Access Memory, garante « de performances supérieures pour les charges de travail professionnelles avec les processeurs AMD Ryzen 5000 Series et AMD Ryzen 3000 Series pour accéder à l’entièreté de la mémoire graphique GDDR6 haute vitesse ». Elles ont aussi droit au Radeon PRO Viewport Boost, une « fonction pensée pour les charges de travail professionnelles et les logiciels compatibles en vue de proposer des performances supérieures en termes d’images par seconde pour les viewports avec les différentes tailles de fichiers projets ».

Prix et disponibilité

Enfin en matière de disponibilité, la Radeon PRO W6800 l’est dès à présent au prix recommandé de 2249 dollars. La Radeon PRO W6600 arrivera dans le courant du troisième trimestre 2021 au prix de 649 dollars. Quant aux Radeon PRO W6600M, AMD précise qu’elles sont attendues notamment dans la station de travail mobile HP Fury ZBook G8 dans certains pays dès le mois de juillet 2021.

Source : Communiqué de presse AMD, AMD