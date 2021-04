GTC 2021 : les principales annonces de NVIDIA

À l’occasion de la GTC 2021, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a annoncé plusieurs produits et fixé le cap des prochaines années en matière de GPU, CPU et DPU. Vous pouvez voir l’intégralité de la conférence ci-dessous.

Commençons par le sujet qui intéresse sans doute le plus les joueurs : les GPU. L’entreprise a lancé son architecture Ampere l’année dernière. La prochaine génération, dissimulée sous l’appellation « Ampere Next », arrivera l’année prochaine, en 2022. Elle sera remplacée deux ans plus tard, en 2024, par « Ampere Next Next ». Il est probable qu’Ampere Next désigne l’architecture des GPU répondant au nom de code Hopper.

Nous savons donc désormais une chose : contrairement à certaines rumeurs, Ampere n’aura pas de successeur dès cette année. Pour la suite, NVIDIA n’a pas fourni d’informations concernant les améliorations ou le nœud de gravure utilisé. Au niveau de la finesse de gravure, les GPU Ampere pour centres données sont fabriqués en 7 nm par TSMC (GA100) ; les RTX 3000 le sont par Samsung en 8 nm.

Pour Hopper, il semble plausible que les GPU pour centres de données passent au N5 de TSMC. En revanche, pour les GPU grand public, les RTX 4000, le choix du fondeur et du nœud de gravure restent incertains ; avec la situation mondiale actuelle, la capacité de production de TSMC ou de Samsung à cette période pourrait devenir un facteur encore plus déterminant que par le passé. Quant à « Ampere Next Next », mystère, y compris au sujet du nom de code de la future architecture.

CPU Grace

La ligne CPU sur l’image ci-dessus vous aura certainement interpelé : NVIDIA prépare un processeur ARM intitulé Grace. La société présente Grace comme son premier CPU pour les centres de données et promet des performances 10 fois supérieures à celles des serveurs les plus rapides d’aujourd’hui dans les charges de travail d’IA et de HPC.

Grace hérite de cœurs de CPU ARM Neoverse de « nouvelle génération » non spécifiés. Il s’agit peut-être des cœurs V1 Zeus. Selon ARM, ces derniers offrent une hausse des IPC de 50 % par rapport aux cœurs Neoverse N1 actuels. La plateforme Arm V1 prend en charge l’interface PCIe 5.0 et les mémoires DDR5, HBM2e et HBM3. En matière d’interconnexion GPU, NVIDIA semble privilégier le NVLink au CCIX 1.1.

Les CPU Grace équiperont notamment deux supercalculateurs commandés par le CSCS et le Los Alamos National Laboratory. Ces derniers seront construits en partenariat avec Hewlett Packard Enterprise. Ils doivent être mis en service à partir de 2023.

Enfin, en 2025, NVIDIA prévoit une version plus puissante de ce CPU, « Grace Next ».

DGX A100 320G et DGX Superpod

En novembre dernier, NVIDIA avait présenté sa DGX Station A100 320G armée de quatre GPU A100, chacun doté de 80 Go de mémoire HMB2e, et d’un processeur AMD EPYC 7742 à 64 cœurs. Celle-ci est désormais officiellement lancée.

Cette machine atteint une puissance de calcul FP32 de 2,5 PFLOPS. Comme son nom et le nombre de GPU le préfigurent, elle contient 320 Go de mémoire HBM2e en tout. À cela s’ajoutent 512 Mo de DDR4-3200 et un SSD NVMe de 7,68 To. Malgré une consommation avoisinant les 1500W, le volume sonore en fonctionnement n’excède pas 37 dBA.

Pour acquérir cette DGX Station A100, les clients ont deux options : l’acheter 149 000 dollars ou la louer 9000 dollars par mois.



Par ailleurs, NVIDIA a aussi mis à jour son DGX SuperPOD. Il reçoit désormais des GPU A100 de 80 Go, des DPU Bluefield-2 (Data Processing Units) et peut être utilisé avec le logiciel Base Command.

Le DGX Superpod embarque de 20 à 140 systèmes DGX A100. Chaque système contient deux processeurs EPYC 7742 et 8 GPU A100. Prix du DGX Superpod le moins onéreux : 7 millions de dollars. La facture peut s’envoler à 60 millions de dollars pour les versions les mieux dotées.

A30 et A10

L’A100 ne sera plus la seule solution Ampere destinée aux centres de données. En effet, elle est rejointe par deux petites sœurs, les A30 et A10. La première est munie de 24 Go de mémoire HMB2 et la seconde de la même quantité mais de type GDDR6. Toutes les spécifications sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Solution A100 PCIe A30 A10 GPU GA100 GA100 GA102-890 FP64 9,7 TFLOPS 5,2 TFLOPS – FP64 cœurs Tensor 19,5 TFLOPS 10,3 TFLOPS – FP32 19,5 TFLOPS 10,3 TFLOPS 31,2 TFLOPS TF32 156 TF 82 TF 62,5 TFLOPS Bfloat16 312 TF 165 TF 125 TF FP16 Cœurs Tensor 312 TF 165 TF 125 TF INT8 624 TOPS 330 TOPS 250 TOPS INT4 1248 TOPS 661 TOPS 500 TOPS Cœurs RT – – 72 Mémoire 40 Go HBM2 24 Go HBM2 24 Go GDDR6 Bande passante mémoire 1,555 Go/s 933 Go/s 600 Go/s Interconnexion 12 NVLinks, 600 Go/s ? NVLinks, 200 Go/s – Multi-Instance GPU (MIG) 7 MIGs @ 5 Go 4 GPU @ 6 Go chacun

2 GPU @ 12 Go chacun

1 GPU @ 24 Go – Optical Flow Acceleration – 1 – NVJPEG – 1 decoder ? NVENC – ? 1 encoder NVDEC – 4 decoders 1 decoder (+AV1) Facteur de forme FHFL FHFL FHFL TDP 250W 165W 150W

NVIDIA : le GPU Ampere GA100 bientôt intégré à la gamme CMP HX ?

RTX A4000 et A5000 pour ordinateurs fixes

NVIDIA étoffe également sa gamme de cartes pour les professionnels, anciennement connue sous le nom Quadro. La RTX A6000 cohabitera d’ici la fin du mois avec les RTX A5000 et RTX A4000, deux références croisées il y a peu.

Carte graphique NVIDIA RTX A4000 NVIDIA RTX A5000 NVIDIA RTX A6000 GPU Ampere GA106 GPU Ampere GA102 GPU Ampere GA102 GPU Nœud de fabrication Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Surface du die 276 mm² 628 mm² 628 mm² Cœurs GPU 6,144 8,192 10752 Cœurs Tensor 192 256 336 Fréquence de base ? ? 1860 MHz FP32 ? ? 40 TFLOPs VRAM 16 Go GDDR6 24 Go GDDR6 48 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 384-bit 284-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 768 Go/s 768 Go/s TDP 140W 230W 300W Prix de lancement TBC TBC 4650 dollars

RTX A5000, A4000, A3000 et A2000 pour ordinateurs portables

Sur le marché des ordinateurs portables, NVIDIA dégaine quatre modèles, les RTX A5000, A4000, A3000 et A2000. L’entreprise indique que les premières machines équipées de telles cartes arriveront au cours du trimestre.

Carte graphique RTX A2000 RTX A3000 RTX A4000 RTX A5000 GPU GA106 GA104 GA104 GA102 Nombre de transistors 12 milliards 17,4 milliards 17,4 milliards 28 milliards Nœud de fabrication Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Surface du die 276 mm² 392,5 mm² 392,5 mm² 628,4 mm² SMs 20th 32 40 48 FP32 ALUs 2,56 4,096 5,12 6,144 INT32 ALUs 1,28 2,048 2,56 3,072 Cœurs Tensor 80 128 160 192 Cœurs RT 20 32 40 48 FP32 performance 9,3 TFLOPS 12,8 TFLOPS 17,8 TFLOPS 21,7 TFLOPS RT performance 18,2 TFLOPS 25,0 TFLOPS 34,8 TFLOPS 75,6 TFLOPS Tensor performance 74,7 TFLOPS 102,2 TFLOPS 142,5 TFLOPS 174,0 TFLOPS VRAM 4 Go GDDR6 6 Go GDDR6 8 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Interface mémoire 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 192 Go / s 264 Go / s 384 Go / s 448 Go / s TDP 35 – 95 W 60 – 130 W 80 – 140 W 80 – 165 W

DPU BlueField-3 et BlueField-4

NVIDIA a présenté deux DPU : le BlueField-3 attendu en 2022 et le BlueField-4 prévu pour 2024. Proposé en formats HHHL et FHHL, le DPU BlueField-3, fruit du travail des équipes de Mellanox, se compose de 22 milliards de transistors. Il embarque 16 cœurs Arm Cortex-A78, plusieurs accélérateurs et 16 Go de mémoire DDR5. Son niveau de performances est de 42 SPECrate2017_int et 1,5 TOPS. Cela le place à peu près au niveau d’un processeur Xeon Scalable Cascade Lake à 12 cœurs. Son successeur, le BlueField-4 et ses 64 milliards de transistors atteindrait 160 SPECrate2017_int et 1000 TOPS.

NVIDIA DRIVE Atlan

Enfin, terminons ce tour d’horizon avec un produit destiné au secteur automobile, le NVIDIA Drive Atlan. Cette puce vise les 1000 TOPS et devrait être intégrée dans des véhicules autonomes à partir de 2025.

Selon l’entreprise, « DRIVE Atlan comprendra l’architecture GPU de nouvelle génération de NVIDIA, des nouveaux cœurs de CPU Arm, ainsi que des accélérateurs d’apprentissage profond et de vision par ordinateur ». Cela lui accorde des « performances comparables à celles d’un centre de données » et offre « aux constructeurs automobiles de vastes capacités de calcul pour construire des véhicules richement programmables et perpétuellement évolutifs grâce à des mises à jour over-the-air sécurisées ».

Sources : NVIDIA, Tom’s Hardware US, WCCFTech