Nvidia perd du terrain en Chine au profit de Huawei qui reprend du poil de la bête

Lors d’une conférence à Computex, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a révélé que la part de marché de l’entreprise dans le secteur de l’intelligence artificielle en Chine est passée de 95 % à 50 % depuis l’instauration des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs. Une chute significative qui reflète les effets des décisions politiques sur l’activité du fabricant de puces.

Ces restrictions, initialement mises en place sous l’administration Biden, visaient à empêcher que les technologies avancées d’IA ne soient utilisées par des pays considérés comme hostiles aux intérêts des États-Unis. Nvidia, dont les produits comme les GPU H100 et A100 dominaient largement le marché chinois de l’IA, a vu ses ventes et sa présence commerciale reculer dans la région.

La société avait identifié la Chine comme un marché à hauteur de 50 milliards de dollars. Désormais, une part croissante de cette opportunité semble profiter à des acteurs locaux, notamment Huawei, qui accélère le développement de ses propres solutions IA. Ses puces Ascend 910C et 910B ont été adoptées par plusieurs grandes entreprises technologiques chinoises, telles que Tencent, Baidu ou ByteDance, pour des applications d’inférence. Huawei propose également une alternative aux infrastructures de Nvidia avec sa solution CloudMatrix 384, en concurrence directe avec la configuration NVL72 du Blackwell GB200.

Face à cette situation, Jensen Huang a exprimé sa préoccupation quant à la montée en puissance de l’écosystème technologique chinois. Selon lui, un développement indépendant de l’IA en Chine pourrait compromettre la position dominante des États-Unis dans ce domaine stratégique.

La situation illustre les tensions croissantes entre impératifs géopolitiques et réalités économiques. Alors que Washington poursuit ses efforts pour limiter l’accès de la Chine aux technologies avancées, les fabricants américains comme Nvidia doivent composer avec une perte de parts de marché et une concurrence locale de plus en plus structurée. La suite dépendra largement de l’évolution des politiques d’exportation américaines et de la capacité des entreprises chinoises à continuer d’innover dans un contexte de restriction.