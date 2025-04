Installez tout de suite cette mise à jour pour votre carte graphique Nvidia

Après la sortie du pilote Game Ready Driver 576.02, NVIDIA a publié le pilote GeForce Hotfix Display Driver 576.26 pour améliorer davantage la prise en charge des GPU de la série RTX 50. Ce nouveau pilote corrige plusieurs problèmes liés à l’affichage et aux jeux, en plus d’incorporer les correctifs précédents publiés dans la version Hotfix 576.15.

Le pilote Hotfix 576.26 résout un problème moins courant de plantage d’écran gris sur les configurations à plusieurs moniteurs utilisant des GPU de la série RTX 50. Contrairement aux plantages d’écran noir, les plantages d’écran gris n’ont pas été signalés fréquemment et semblent n’affecter que les configurations à plusieurs moniteurs.

Le pilote corrige également les problèmes de scintillement plus courants signalés par plusieurs utilisateurs de GPU RTX 50. Ces scintillements se produisent principalement avec une connexion DisplayPort 2.1 sur un moniteur fonctionnant à un taux de rafraîchissement élevé. Dans certains cas, le scintillement n’apparaît que dans la moitié inférieure de l’écran, mais dans d’autres, il est aléatoire. Le pilote corrige également le problème d’écran vide avec la connexion DP 2.1 lorsque le HDR est activé sur certains écrans LG.

Plusieurs correctifs concernent les jeux, notamment les plantages et les blocages dans des jeux comme Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Dead Island 2, Horizon Forbidden West et Resident Evil 4 Remake. Le pilote Game Ready Driver 576.02, récemment publié, a apporté des mises à jour majeures à la série RTX 50, y compris des correctifs pour les problèmes d’écran noir et les bugs affectant les affichages et les jeux.

Le pilote 576.02 a été l’un des premiers à améliorer les performances des GPU de la série RTX 50, avec des gains allant jusqu’à 7 % pour des GPU comme le RTX 5080. De nombreux utilisateurs ont également signalé une augmentation des performances sur les séries RTX 40 et RTX 30. Avec la sortie de ce nouveau pilote Hotfix, NVIDIA espère réduire les signalements de problèmes d’affichage et de plantages de jeux à l’avenir.