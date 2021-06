NVIDIA propose Canvas, une application qui transforme de grossiers croquis en tableaux réalistes

Il y a un peu plus de deux ans, lors de la GTC 2019, NVIDIA montrait comment transformer de simples croquis en dessins ultra-réalistes grâce à son outil IA GauGAN. Vous pouvez désormais expérimenter tout ceci directement sur votre machine en local grâce à l’application NVIDIA Canvas, disponible en version bêta depuis hier.

Selon le descriptif fourni par NVIDIA, cette application utilise « l’IA pour transformer rapidement de simples esquisses en environnements réalistes. Créez rapidement des arrière-plans immersifs et expérimentez de nouveaux concepts pour visualiser vos idées plus longuement ». En pratique, GauGAN permet de peindre facilement une scène en utilisant 15 matériaux différents : herbe, eau, roche, neige, arbres, etc. NVIDIA Canvas permet aussi de personnaliser les images avec neuf styles uniques qui modifient l’apparence. Une fois votre œuvre achevée, il est possible de l’importer dans Adobe Photoshop pour « continuer de l’affiner ou la combiner à d’autres éléments d’infographie ».

RTX Broadcast Engine : NVIDIA met l’IA au service du streaming

Une application réservée aux cartes graphiques RTX

Ce n’est pas très clair sur la version française, mais la version anglaise de la page indique que l’application nécessite une carte graphique RTX (NVIDIA RTX, Quadro RTX ou TITAN RTX). Nous avons vérifié sur notre machine armée d’une GeForce GTX 970 ; effectivement, il n’est pas possible de lancer l’application avec une telle carte. Les autres restrictions sont une version 460.89 ou ultérieure du pilote NVIDIA ainsi qu’un PC sous Windows 10.

Vous pouvez télécharger la version bêta de NVIDIA Canvas (1,1 Go) en suivant la source et lire plus d’explications ici. Notez qu’il existe également une version de GauGAN accessible via navigateur