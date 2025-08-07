OpenAI a trouvé un moyen diabolique de dominer le marché des IA

OpenAI va offrir ChatGPT au gouvernement américain pour 1$ par mois et par utilisateur, avec ChatGPT Enterprise. Cette offre est toutefois limitée, mais diabolique pour dominer le marché.

OpenAI, l’entreprise derrière l’outil d’intelligence artificielle générative ChatGPT, a annoncé une offre exceptionnelle pour les agences fédérales américaines. Pour seulement 1 dollar, ces dernières pourront accéder à ChatGPT Enterprise pendant un an. Cette initiative, révélée mercredi, s’inscrit dans une démarche plus large visant à intégrer l’IA dans le secteur public et à réduire les barrières à son adoption.

Une offre avec des accès limités

Cette offre symbolique a été rendue possible grâce à un partenariat avec la General Services Administration (GSA) des États-Unis. Elle donne accès à l’ensemble des fonctionnalités de ChatGPT Enterprise, incluant une sécurité des données renforcée, des outils administratifs et un accès illimité au modèle. Brad Lightcap, directeur des opérations d’OpenAI, a souligné que cette initiative vise à améliorer la productivité et l’efficacité des fonctionnaires dans leur travail quotidien.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des efforts d’OpenAI pour renforcer ses liens avec les décideurs politiques et les régulateurs. En juin, l’entreprise avait déjà lancé une initiative appelée “OpenAI for Government”, visant à adapter ses offres aux besoins fédéraux. De plus, OpenAI a récemment obtenu un contrat de 200 millions de dollars avec le département de la Défense américain. Ces développements montrent clairement que l’entreprise cherche à influencer l’adoption et la gouvernance de l’IA au niveau national.

La période d’essai ne durera qu’un an

Pendant cette période d’essai d’un an, OpenAI recueillera des retours sur l’utilisation de ChatGPT dans les tâches gouvernementales. L’entreprise a également indiqué être en discussion avec plusieurs agences pour des programmes pilotes et des partenariats à long terme. Bien que cette offre puisse sembler généreuse, elle permet également à OpenAI de créer un climat de confiance avec des institutions de plus en plus attentives à la régulation des géants de la technologie, en particulier avec l’essor de l’IA générative.

Cette stratégie n’est pas sans précédent. D’autres entreprises de la tech ont déjà utilisé des tactiques similaires pour établir des relations de confiance avec les institutions gouvernementales. Cependant, cette approche soulève des questions importantes concernant la dépendance et la sécurité, notamment en ce qui concerne la gestion des données sensibles par les agences gouvernementales.