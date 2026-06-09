Galaxy S27 : bonne nouvelle pour l’autonomie, Samsung opterait pour une plus grosse batterie

Samsung n’avait pas donné suite au Galaxy S26 Pro l’année dernière. Selon les premières fuites qui circulent autour de la série S27, le fabricant coréen pourrait cette fois proposer un modèle compact de 6,5 pouces doté d’une batterie de 5 000 mAh, soit autant que son Ultra actuel.

De nouvelles informations ont circulé ces derniers jours au sujet du Samsung Galaxy S27 Pro, un modèle que le fabricant sud-coréen n’a finalement pas lancé avec la série S26. Plusieurs éléments concernant ses caractéristiques techniques commencent à émerger, même si le prochain smartphone n’est pas attendu avant début 2027.

Un modèle entre le standard et l’Ultra

L’idée d’un Galaxy « Pro » avait déjà été évoquée l’année dernière, lorsque des rumeurs laissaient entendre que Samsung souhaitait proposer un intermédiaire entre ses modèles classiques et la gamme Ultra. Ce positionnement ne s’est pas concrétisé avec la série S26, mais il reviendrait dans les discussions autour de la série S27.

Selon les informations disponibles jusqu’ici, le S27 Pro reprendrait une partie des caractéristiques techniques de l’Ultra, à l’exception du stylet S Pen, et intégrerait potentiellement l’écran Privacy Display lancé sur le S26 Ultra. L’écran mesurerait 6,5 pouces, ce qui le placerait entre le Galaxy S26 de base et le S26+.

Une batterie plus grande malgré un format plus petit

C’est sur ce dernier point que la fuite la plus récente retient l’attention. Selon le leaker kro, actif sur 𝕏 et relayé par le site SammyGuru, le S27 Pro embarquerait une batterie de 5 000 mAh. Un chiffre notable, dans la mesure où l’appareil serait physiquement plus compact que le S26+, qui lui n’est équipé que d’une batterie de 4 900 mAh. Le S26 standard, de son côté, se contente de 4 300 mAh.

The Galaxy Pro is expected to be around 6.5 inches, come without an S Pen, and cram in a 5,000mAh battery. — kro (@kro_itnyang) June 5, 2026

Cette capacité de 5 000 mAh correspond à celle du Galaxy S26 Ultra. La question de la recharge rapide reste en suspens : le S27 Pro bénéficierait-il de la charge à 60W de l’Ultra, ou serait-il limité aux 45W du S26+ ? Aucune information fiable ne permet de trancher pour l’instant.

Des répercussions possibles sur le S27 Ultra

Si le Pro hérite effectivement de la batterie de l’actuel Ultra, cela pourrait pousser Samsung à revoir à la hausse la capacité de la batterie du S27 Ultra, qui dépasserait alors les 5 000 mAh. Il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse, les détails du modèle Ultra pour 2027 n’ayant pas encore filtré.