macOS 27 Golden Gate : voici toutes les fonctionnalités, certaines ne seront pas disponibles en France

Présenté lors de la WWDC 2026, le nouveau système d’exploitation pour Mac mise sur une intégration plus profonde de l’IA dans les usages quotidiens.

Apple a présenté lundi macOS 27 Golden Gate à l’occasion de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC 2026. Cette nouvelle version du système d’exploitation pour Mac introduit notamment une application Siri dédiée, des améliorations notables d’Apple Intelligence, ainsi qu’une refonte visuelle partielle avec le design Liquid Glass.

La sortie publique est prévue pour l’automne prochain. Une première version bêta destinée aux développeurs est d’ores et déjà disponible, et une bêta publique devrait suivre en juillet.

Une application Siri à part entière

L’une des nouveautés les plus importantes de cette mise à jour est l’arrivée d’une application Siri autonome sur Mac. Jusqu’ici cantonné à un rôle d’assistant vocal aux commandes relativement simples, Siri évolue vers un outil capable de gérer des échanges plus conversationnels et des requêtes ouvertes. Les utilisateurs pourront poser des questions de suivi, faire référence à des informations personnelles stockées dans d’autres applications, et interagir plus naturellement avec le contenu affiché à l’écran.

Apple précise que Siri bénéficiera d’une « conscience du contexte personnel », lui permettant de puiser dans les données de Mail, Photos, Notes et Messages pour formuler des réponses plus pertinentes. La version anglaise de cette nouvelle expérience Siri est attendue d’ici la fin de l’année.

Spotlight repensé autour de l’IA

Apple a également revu en profondeur le fonctionnement de Spotlight, son moteur de recherche système. L’indexation a été reconstruite pour couvrir Spotlight, Mail et Photos, avec l’objectif d’afficher les résultats de manière plus rapide et plus précise.

L’intégration de Siri dans Spotlight est particulièrement étroite : les utilisateurs pourront formuler leurs requêtes à l’écrit ou à l’oral directement depuis Spotlight, et une option « Demander à Siri » pourra apparaître en tête des résultats de recherche. Selon des démonstrations relayées par The Verge, Siri serait capable de comparer des informations issues de plusieurs documents PDF et de générer automatiquement des tableaux de synthèse.

Visual Intelligence : Siri lit l’écran

macOS 27 introduit également ce qu’Apple appelle la « Visual Intelligence », une fonctionnalité permettant à Siri d’analyser ce qui est affiché à l’écran et d’agir en conséquence. Concrètement, l’assistant pourrait résumer un contenu, créer un rappel, envoyer une information via Messages ou interagir avec une application sans que l’utilisateur ait à changer de fenêtre manuellement.

Des actions étendues sont également annoncées pour des applications comme Music, Messages et Rappels, renforçant le rôle de Siri comme assistant transversal au sein du système.

Liquid Glass : des ajustements plutôt qu’une révolution

Sur le plan visuel, macOS 27 Golden Gate affine le langage design Liquid Glass déjà introduit dans des versions précédentes.

Les coins des fenêtres sont légèrement resserrés, et Apple ajoute un curseur global d’opacité permettant aux utilisateurs de régler eux-mêmes le niveau de transparence des éléments d’interface. Ces modifications semblent davantage relever du réglage fin que d’une refonte complète.

Certaines fonctionnalités indisponibles en France

Certaines fonctionnalités d’IA ne seront pas disponibles tout de suite en France. En raison de législations européennes sur la protection des données, Apple doit revoir sa copie, afin de, comme chaque année, brider certaines fonctionnalités qui ne seraient pas conformes au DSA.

Comme quoi, la confidentialité des données, si elle nous protège sur certains points, nous écarte automatiquement de certaines options pourtant bien pratiques.