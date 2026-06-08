Ce SSD peut s’autodétruire lors de l’envoi d’un SMS, voici comment ça marche

Présenté au Computex 2026, le T-Create Expert P35SG de TeamGroup intègre une connexion 4G LTE permettant d’effacer et d’endommager physiquement le disque à distance, sans connexion Wi-Fi ni accès à un ordinateur.

TeamGroup a profité du Computex 2026 pour présenter plusieurs nouveautés storage, dont l’une sort clairement du cadre habituel des annonces de disques durs : un SSD externe capable de s’autodétruire à distance, sur simple envoi d’un SMS.

Un effacement en deux étapes

Le T-Create Expert P35SG est un SSD externe équipé d’un module 4G LTE intégré. Cette connectivité lui permet de recevoir des commandes même lorsqu’il n’est pas branché à un ordinateur et qu’aucun réseau Wi-Fi n’est disponible. Lorsqu’un message de déclenchement est envoyé, le disque exécute une séquence en deux temps : d’abord un effacement logique approfondi des données stockées, puis une décharge haute tension destinée à endommager physiquement les composants du disque. L’objectif affiché est de rendre toute récupération des données impossible.

Cette approche se distingue d’un précédent produit de TeamGroup qui nécessitait une pression manuelle sur un bouton pour déclencher le même type de séquence. Le passage à une activation à distance modifie sensiblement les usages envisageables : il ne s’agit plus seulement d’une mesure d’urgence de dernier recours, mais d’un outil de gestion des risques à distance, notamment dans des situations où un appareil a été perdu, volé ou est simplement hors de portée.

Une version à déclenchement manuel

Pour les utilisateurs qui préfèrent conserver un contrôle physique, TeamGroup présente également le T-Create Expert P35S. Ce modèle reprend le même mécanisme de destruction, mais via un bouton intégré au boîtier plutôt que par activation à distance. La logique de protection des données reste identique, seule la méthode de déclenchement change.

D’autres produits plus conventionnels

Toutes les annonces de TeamGroup au Computex ne tournent pas autour de scénarios extrêmes. La société a également dévoilé le T-Create Expert P33, un SSD externe qui mise sur la praticité du quotidien. Il est équipé d’un écran e-Paper permettant de consulter la capacité disponible, l’état de santé du disque et d’autres informations d’identification sans avoir à le connecter à un ordinateur, une fonctionnalité qui peut s’avérer utile pour quiconque gère plusieurs disques en parallèle.

Du côté de la mémoire, TeamGroup a présenté le T-Create Expert AI 4R CUDIMM, un module DDR5 de 128 Go en configuration quad-rank, conçu pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle. Lors d’une démonstration sur une carte mère MSI MEG Z890 Unify-X, deux modules associés portaient la mémoire totale du système à 256 Go, une capacité que les développeurs exécutant des modèles d’IA en local commencent à considérer comme pertinente face aux contraintes mémoire que ces usages imposent.