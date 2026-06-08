YouTube Premium : préparez-vous, le prix va encore augmenter

Le service d’abonnement de Google relève ses prix pour la première fois depuis 2023 sur le marché américain. L’abonnement individuel passe à 15,99 dollars par mois.

YouTube vient d’annoncer une nouvelle hausse des tarifs de ses abonnements Premium dans plusieurs régions du monde, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, la zone Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Pour les abonnés américains, il s’agit du premier ajustement de prix depuis 2023.

Des hausses qui touchent tous les forfaits

L’abonnement individuel mensuel passe de 13,99 à 15,99 dollars, soit une augmentation de 2 dollars. Le forfait familial, qui permet à cinq membres d’un même foyer d’accéder simultanément au service, grimpe quant à lui de 22,99 à 26,99 dollars par mois, une hausse de 4 dollars. L’abonnement annuel individuel suit la même tendance, passant de 139,99 à 159,99 dollars.

Le tier Premium Lite, lancé l’année dernière comme alternative moins coûteuse à l’abonnement complet, n’est pas épargné : son tarif augmente d’un dollar, de 7,99 à 8,99 dollars par mois. Ce forfait propose une expérience sans publicité pour la majorité des vidéos, mais n’inclut pas YouTube Music et ne donne pas accès à certaines fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan, le téléchargement hors ligne ou l’écoute sans publicité des clips musicaux.

Une entrée en vigueur progressive

La hausse, annoncée initialement en avril, est déjà effective pour les nouveaux abonnés. Les utilisateurs existants, eux, voient le changement s’appliquer progressivement selon leur cycle de facturation en cours.

Ce n’est pas la première fois que YouTube revoit ses tarifs à la hausse. En 2024, la plateforme avait déjà augmenté ses prix en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, sans toucher aux tarifs américains. En 2023, l’abonnement individuel aux États-Unis était passé de 11,99 à 13,99 dollars, et le forfait familial de 17,99 à 22,99 dollars, une hausse qui avait elle-même succédé à une augmentation de 5 dollars intervenue moins d’un an plus tôt. Cette même année, le forfait YouTube TV avait également été relevé de 8 dollars, pour atteindre 73 dollars par mois. Il s’élève aujourd’hui à 82,99 dollars.

La réaction des abonnés et la justification de YouTube

Sans surprise, la nouvelle a suscité des réactions négatives de la part de nombreux abonnés, qui ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dans les forums. De son côté, YouTube a justifié cette décision en indiquant que les nouveaux tarifs lui permettront de « continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube ».

La plateforme a par ailleurs annoncé l’ajout de nouvelles fonctionnalités réservées aux abonnés Premium. L’une d’elles, baptisée « Auto Speed », ajuste automatiquement la vitesse de lecture des vidéos tout en préservant la clarté audio. Une autre, encore en phase de test et appelée « On-the-go », vise à limiter les éléments distrayants à l’écran, comme les commentaires, lors de la lecture de contenus audio tels que les podcasts ou les émissions de discussion.