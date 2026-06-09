Les gamers vont devoir patienter : pas de nouvelles cartes graphiques avant 2028 ?

Les prochaines générations de cartes graphiques AMD RDNA 5 et Nvidia Rubin ne seraient pas attendues avant fin 2027, voire 2028, selon des informations de partenaires constructeurs. Un délai inhabituel qui s’expliquerait par la priorité donnée à l’intelligence artificielle au détriment du marché du gaming.

Le calendrier de sortie de la prochaine génération de cartes graphiques pour le gaming semble moins prévisible qu’au cours des dernières années. Selon des informations recueillies lors du Computex 2026, l’architecture AMD RDNA 5 ne serait pas attendue avant un certain temps.

Les constructeurs frileux sur une sortie mi-2027

Des partenaires constructeurs interrogés par le média néerlandais Tweakers évoquent une fenêtre de lancement assez large. Certains anticipent l’arrivée de nouvelles cartes d’ici mi-2027, tandis que d’autres mentionnent un possible report à fin 2027, voire début 2028. Comme souvent dans l’industrie, il peut exister un décalage entre l’annonce officielle et la disponibilité effective en magasin.

Ce délai prolongé pourrait s’expliquer par l’ampleur du projet. RDNA 5 se présenterait comme une évolution architecturale plus importante que RDNA 4, avec notamment des améliorations de l’exécution double pour optimiser l’efficacité des calculs shader. Ces modifications touchent à la fois la conception matérielle et logicielle, ce qui justifierait une approche privilégiant la qualité du produit final.

Des calendriers très variables

Les deux derniers lancements GPU d’AMD illustrent la variabilité de ces calendriers. RDNA 4 a été présenté au CES 2025, mais les premières cartes n’ont été commercialisées qu’en mars. RDNA 3 avait connu un déploiement plus rapide, avec environ un mois seulement entre l’annonce et la sortie fin 2022.

Nvidia suivrait une trajectoire similaire. Les prévisions actuelles situent ses prochaines cartes grand public, probablement basées sur l’architecture Rubin, dans la seconde moitié de 2027, avec également des discussions autour d’un éventuel glissement vers 2028. Si les deux entreprises sortent leurs produits dans la même période, ce serait un cas relativement rare de synchronisation sur ce marché habituellement marqué par des lancements échelonnés.

La forte demande pour le matériel d’intelligence artificielle a orienté l’attention et les ressources vers les GPU pour centres de données, laissant moins de priorité aux produits gaming traditionnels. Le matériel pour joueurs demeure important, mais il n’est plus la priorité absolue pour ces fabricants, une réalité qui se reflète dans ces délais de développement rallongés.

Intel toujours dans le jeu ?

La position d’Intel ajoute une incertitude supplémentaire. L’entreprise continue de proposer des produits graphiques, notamment sa gamme Arc G3 pour appareils portables basée sur Panther Lake. Toutefois, son engagement sur le segment haut de gamme des cartes graphiques dédiées reste flou. Pour l’instant, la concurrence au sommet du marché demeure principalement un duel entre deux acteurs.

Du côté des consoles, le calendrier suit un rythme plus classique. Microsoft et Sony devraient présenter leurs systèmes de nouvelle génération dès l’année prochaine, soit environ sept ans après le lancement des consoles actuelles. Ces plateformes s’appuieront à nouveau sur des puces AMD personnalisées. AMD et Sony ont déjà évoqué des améliorations GPU visant à renforcer les performances de rendu assistées par IA.