OpenAI en difficulté financière malgré sa domination sur le marché de l’IA

Le rapport financier de Microsoft révèle une perte de 3,1 milliards de dollars liée à sa participation dans OpenAI, suggérant que la société d’intelligence artificielle aurait subi environ 11,5 milliards de dollars de pertes sur le dernier trimestre.

Le dernier rapport financier de Microsoft laisse entrevoir une perte importante liée à son partenariat avec OpenAI. Selon les informations publiées pour le premier trimestre de l’exercice 2026, clos le 30 septembre, la société aurait enregistré une baisse de 3,1 milliards de dollars de son bénéfice net, directement attribuée à sa participation dans OpenAI.

OpenAI perd de l’argent

Cette donnée, bien que formulée dans un langage comptable complexe, permet d’estimer qu’OpenAI aurait subi une perte avoisinant les 11,5 milliards de dollars sur la même période. Microsoft précise dans son rapport avoir investi un total de 13 milliards de dollars dans OpenAI, dont 11,6 milliards déjà versés à la fin septembre. L’entreprise détient désormais 27 % du capital de la structure, ce qui l’expose proportionnellement aux bénéfices comme aux pertes de son partenaire.

Le rapport indique également que ces pertes ont eu un impact négatif sur le bénéfice par action, en recul de 0,41 dollar ce trimestre, contre 0,07 dollar lors de la même période l’an dernier. Cette tendance suggère une pression financière accrue liée aux investissements massifs nécessaires pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle.

Une position dominante, mais pas encore rentable

Malgré sa position dominante dans le secteur, OpenAI peine encore à atteindre la rentabilité. Ses revenus annuels, estimés entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars, proviendraient principalement des abonnements à ChatGPT et de l’accès à ses modèles de langage. Ces revenus restent toutefois inférieurs à ses dépenses, évaluées à près de 8,5 milliards de dollars, dont la majeure partie est consacrée à l’entraînement des modèles et aux coûts de personnel.

Microsoft n’a pas souhaité commenter le détail des pertes, mais a confirmé que les chiffres publiés concernaient bien le premier trimestre de son exercice en cours. Ces résultats mettent en évidence les défis financiers liés à la croissance rapide de l’intelligence artificielle, où les investissements colossaux précèdent encore largement les retombées économiques.