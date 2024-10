Microsoft offre une énorme somme d’argent pour utiliser et tester les nouveaux outils d’OpenAI

Microsoft et OpenAI offrent jusqu’à 10 millions de dollars à certains médias pour qu’ils implémentent et utilisent les outils d’OpenAI, tous frais payés !

Tout le monde se met à l’IA, Intel avec ses derniers processeurs, mais les journalistes de grands médias américains aussi. En effet, s’ils ne s’y sont pas déjà mis, ça ne devrait tarder, car Microsoft et OpenAI ont annoncé qu’ils offraient à un groupe sélectionné de médias jusqu’à 10 millions de dollars (2,5 millions de dollars en espèces et 2,5 millions de dollars en « logiciels et crédits d’entreprise » de chaque entreprise) pour tester des outils d’IA dans la salle de rédaction.

Cette nouvelle intervient alors que les deux entreprises sont toujours confrontées à une série de poursuites en matière de droits d’auteur, notamment de la part du New York Times, de The Intercept, de Raw Story, d’AlterNet, du Center for Investigative Reporting et d’Alden Global Capital, le fonds spéculatif à l’origine du New York Daily News et du Chicago Tribune. Ces derniers ont continué malgré les accords de licence conclus avec de nombreux médias, y compris la société mère de The Verge, Vox Media.

La première tranche de financement ira à :

Newsday

The Minnesota Star Tribune

The Philadelphia Inquirer

Chicago Public Media

The Seattle Times.

Ces médias recevront une subvention pour embaucher un développeur pendant deux ans qui travaillera au développement et à la mise en œuvre d’outils d’IA en utilisant Microsoft Azure et les crédits OpenAI. Le programme fait partie d’une collaboration entre Microsoft, OpenAI et l’Institut Lenfest pour le journalisme, qui vise à promouvoir les médias locaux.

Direct funding and software and enterprise credits totaling up to $10 million will be awarded to @WBEZ/@Suntimes, @Newsday, @StarTribune, @PhillyInquirer, and @seattletimes. Learn more about their projects: https://t.co/tUxOOxFHxk — The Lenfest Institute for Journalism (@lenfestinst) October 22, 2024

« Si rien ne remplacera le rôle central des journalistes, nous pensons que la technologie de l’IA peut aider à la recherche, à l’investigation, à la distribution et à la monétisation du journalisme important », a déclaré Tom Rubin, chef de la propriété intellectuelle et du contenu chez OpenAI, dans le communiqué de presse.

Microsoft et OpenAI accorderont des subventions à trois autres médias à une date ultérieure. Parmi les applications de l’IA que les médias exploreront, citons l’exploitation de la technologie pour la transcription, les résumés de contenu et la création d’un outil de recherche « conversationnel » pour les archives.