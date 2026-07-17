OpenAI a lancé son premier produit physique, ce n’est finalement pas une enceinte

On attendait une enceinte connectée intégrant ChatGPT comme premier produit physique de la part d’OpenAI, il n’en est rien. Le fabricant a présenté un mini clavier, à un tarif qui laisse pantois.

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OpenAI a présenté le Codex Micro, un petit clavier conçu en partenariat avec le fabricant Work Louder, vendu au prix de 230 dollars. L’accessoire, compatible Mac et Windows, se connecte via Bluetooth ou USB-C et est destiné aux utilisateurs de Codex, l’outil de codage assisté par IA de l’entreprise.

Un cadran pour régler la puissance de réflexion de l’IA

Alors que l’on attendait une enceinte connectée, OpenAI a pris tout le monde de court. La fonctionnalité la plus notable du Codex Micro est son cadran rotatif, qui permet d’ajuster en temps réel le niveau de raisonnement de Codex. Concrètement, l’utilisateur peut le laisser sur un réglage bas pour obtenir des réponses rapides sur des tâches simples, ou l’augmenter lorsqu’une tâche nécessite une analyse plus approfondie.

Ce type de contrôle est habituellement accessible uniquement dans les menus des logiciels. Ici, il prend la forme d’une commande physique, comparable à un bouton de volume.

Des boutons programmables et des voyants d’état

Le clavier embarque 13 switchs mécaniques, un joystick, un capteur tactile et le cadran rotatif. Le joystick permet de déclencher des actions courantes dans Codex, comme la révision d’une pull request ou le débogage d’une erreur. Les touches programmables, quant à elles, donnent un accès rapide à des actions fréquentes telles qu’accepter une modification ou ouvrir une nouvelle conversation.

Ces mêmes touches font également office de voyants d’état grâce à un rétroéclairage RGB. La couleur indique si un agent est en train de réfléchir, d’exécuter une tâche, d’attendre ou d’avoir terminé. Pour quelqu’un qui gère plusieurs agents simultanément, cela permet de suivre l’avancement des tâches sans avoir à ouvrir chaque conversation.

Un produit déjà en rupture de stock

Le Codex Micro est actuellement indisponible sur la boutique d’OpenAI. La société indique que de nouveaux stocks sont attendus, sans préciser de date.

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À 230 dollars, l’accessoire s’adresse avant tout aux personnes qui utilisent Codex de manière intensive et régulière. Pour ceux qui y ont recours occasionnellement, la dépense sera sans doute difficile à justifier.