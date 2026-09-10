Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : Apple renforce la santé et l’audio intelligent au poignet

Apple a présenté ses nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4 le 9 septembre. Les deux montres inaugurent notamment une nouvelle génération de capteurs, la puce S11 et plusieurs fonctions d’analyse de santé et d’audio directement au poignet. Apple met aussi l’accent sur le traitement local des données, notamment pour les nouvelles fonctions d’écoute.

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Apple fait évoluer son approche de la montre connectée. Avec les Series 12 et Ultra 4, la firme ne mise plus seulement sur le suivi de l’activité physique, mais davantage sur l’interprétation des données collectées au quotidien. Les nouvelles montres doivent ainsi fournir des indications sur la récupération, la condition physique et l’évolution de certains marqueurs de santé.

Cette évolution repose sur une nouvelle architecture matérielle, mais aussi sur une refonte de l’application Santé et l’arrivée de fonctions regroupées sous le nom d’« Audio Intelligence ».

Des capteurs plus souvent sollicités

Apple a revu le système utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque et réaliser des ECG. Les électrodes disposent d’une surface plus importante afin d’améliorer le contact avec la peau, tandis que la partie optique adopte des photodiodes disposées en anneau.

Les LED vertes sont également plus grandes et consomment moins d’énergie. Apple explique que ces modifications doivent notamment améliorer les mesures lorsque la montre est en mouvement.

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La fréquence d’échantillonnage augmente également. La fréquence cardiaque peut désormais être mesurée en arrière-plan toutes les cinq secondes, ce qui représente, selon Apple, une fréquence 60 fois supérieure à celle de la génération précédente. La variabilité de la fréquence cardiaque peut pour sa part être relevée jusqu’à toutes les cinq minutes.

Apple affirme avoir évalué son système face à d’autres wearables lors de séances de course, de vélo et de HIIT, avec une ceinture thoracique ECG utilisée comme référence. À l’issue de ces comparaisons, la société revendique la mesure de fréquence cardiaque la plus précise d’un wearable.

Un score pour évaluer la récupération

Ces mesures supplémentaires servent notamment à alimenter le nouveau système de « Readiness ». Celui-ci combine l’activité, les constantes physiologiques et le sommeil pour produire un score de récupération.

Le résultat est présenté sous différentes formes, avec les états « Recover », « Pace », « Ready » ou « Go ». Le score n’est pas figé après le réveil : Apple indique qu’il peut évoluer au cours de la journée.

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L’application Santé a également été repensée pour exploiter davantage ces informations. Son nouvel onglet Insights doit présenter des synthèses utilisant Apple Intelligence, tandis que plusieurs rubriques permettent d’explorer la récupération, la condition physique ou encore la santé cardiaque.

Les recommandations peuvent également s’adapter aux objectifs de l’utilisateur. Apple donne notamment l’exemple d’une suggestion visant à ajouter des intervalles dans le cadre d’un objectif lié au cardio.

L’« âge de santé » ajoute une vision à plus long terme

Apple ajoute une autre couche d’analyse avec la fonction « Health Age ». Celle-ci combine les données enregistrées par l’Apple Watch avec des biomarqueurs provenant d’analyses de laboratoire.

Un onglet « Longevity » doit également permettre de comparer certaines catégories de données avec des recommandations cliniques.

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Aux États-Unis, Apple prévoit par ailleurs une intégration avec Quest. Les utilisateurs pourront renseigner leurs analyses manuellement, synchroniser leurs dossiers médicaux ou utiliser un panel Quest comprenant plus de 50 biomarqueurs, proposé au prix de 119 dollars.

Les résultats pourront ensuite être analysés sur l’appareil ou sur l’iPhone. Apple prévoit également des vidéos réalisées par des experts cliniques pour accompagner leur interprétation.

L’Apple Watch peut désormais écouter son environnement

L’autre nouveauté mise en avant par Apple concerne l’audio. Les Series 12 et Ultra 4 intègrent plusieurs fonctions regroupées sous le terme « Audio Intelligence ».

La reconnaissance des sons peut notamment détecter des sirènes, des alarmes, des sonnettes ou les pleurs d’un bébé. Apple indique que cette fonction peut fonctionner sans iPhone à proximité et la présente notamment comme une fonctionnalité d’accessibilité et de sécurité.

Live Rewind permet de revenir 15 secondes en arrière et d’obtenir une transcription de ce qui vient d’être entendu. L’utilisateur peut ensuite poser une question à Siri à partir de cette transcription ou enregistrer l’information dans la nouvelle application Siri. Apple cite notamment le cas d’une recommandation ou d’une information entendue pendant une conversation.

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Siri Recap adopte une approche plus générale. La fonction produit des notes à partir des conversations, avec des titres, des résumés et des éléments clés. L’utilisateur peut programmer les périodes durant lesquelles elle doit fonctionner et l’activer ou la désactiver depuis le Centre de contrôle.

Apple promet qu’aucun audio n’est enregistré

Apple accompagne ces fonctions d’un discours particulièrement axé sur la confidentialité. La société affirme que les fonctionnalités d’Audio Intelligence ne créent ni ne stockent d’enregistrements audio.

Le traitement repose notamment sur un tampon audio intégré au Secure Enclave de la puce S11. Apple affirme que l’audio brut n’est pas accessible, y compris par ses propres systèmes.

Les transcriptions et résumés synchronisés avec iCloud sont par ailleurs protégés par un chiffrement de bout en bout. Apple précise enfin que Siri Recap n’identifie pas les différents interlocuteurs et n’attribue pas leurs propos.

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Live Rewind et Siri Recap nécessitent les fonctions d’intelligence artificielle de Siri. Leur disponibilité est annoncée en bêta plus tard cette année, dans un premier temps en anglais.

Une nouvelle puce S11 pour tout faire fonctionner

La puce S11 constitue la base matérielle de cette nouvelle génération. Apple la présente comme un processeur toujours actif et économe en énergie, avec un CPU, un GPU et un Neural Engine plus rapides, dérivés de l’A20 Pro.

Le composant intègre également le Secure Enclave nécessaire au traitement des fonctions audio.

Côté autonomie, la Series 12 annonce jusqu’à 24 heures. Les boîtiers en aluminium utilisent du Ceramic Shield Two, présenté comme 60 % plus résistant que l’Ion-X de la génération précédente.

L’Ultra 4 vise pour sa part les usages sportifs prolongés. Apple annonce plus de deux jours de suivi d’entraînement avec GPS et fréquence cardiaque actifs, 18 heures en utilisation classique et jusqu’à 45 heures avec le mode Max Extended Workout, notamment pour les courses de 100 miles.

À partir de 399 dollars pour la Series 12

La Series 12 est proposée à partir de 399 dollars. Elle existe en aluminium 100 % recyclé, avec des coloris Space Gray, Black, Light Gold et Dark Bronze. Apple propose également du titane 100 % recyclé en Radiant Gold et Natural, ainsi que des versions en céramique Pearl White et Night Blue.

L’Ultra 4 démarre à 799 dollars et est proposée en titane noir ou naturel. De nouveaux coloris de bracelets sont également disponibles, ainsi que des modèles Nike et un bracelet Hermès en titane Radiant Gold.

Les précommandes commencent aujourd’hui et les livraisons sont annoncées pour le 18 septembre.