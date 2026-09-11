AirPods 5 : voici pourquoi il ne faut surtout pas acheter le modèle de base

Vous souhaitez vous offrir les nouveaux écouteurs d’Apple ? Les économies que l’on peut parfois faire sont futiles ici.

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Acheter des AirPods 5 peut être une bonne idée, mais attention à ne pas vous tromper. Acheter le modèle de base n’est pas rentable, quand on voit les différences que propose la version un poil plus onéreuse.

Une différence notable sur les caractéristiques

Apple a dévoilé lors de son événement iPhone Duo les nouveaux AirPods 5, dont une version avec étui de charge sans fil à 149 €. Cette version apporte des améliorations notables, comme des gestes tactiles pour régler le volume, la traduction en temps réel et une meilleure résistance à l’eau (IP57). Le prix, inférieur de 30 € à celui des AirPods 4 comparables, est également un point positif.

Cependant, le problème réside dans l’existence d’une version « classique » des AirPods 5, vendue 20 € de moins. Celle-ci propose aussi la réduction active de bruit (ANC), la traduction en temps réel et la même résistance à l’eau. Les différences entre les deux modèles sont donc minimes, au point que l’intérêt de la version d’entrée de gamme semble limité.

Pourquoi se priver de certaines fonctionnalités ?

Ainsi, la différence de prix de 20 € ne justifie pas de se priver des fonctionnalités supplémentaires, comme le réglage du volume par geste ou la charge sans fil. L’absence de haut-parleur dans l’étui pour localiser les écouteurs via Localiser peut également poser problème. Une différence de 50 €, comme c’était le cas entre les AirPods 4, aurait selon lui plus de sens.

Si vous souhaitez un choix clair, voici une structure de gamme plus intéressante : des AirPods 4 sans ANC à 99 €, des AirPods 5 avec ANC et charge sans fil à 149 €, et des AirPods Pro 3 à 249 €. Une telle structure offrirait aux consommateurs des choix plus distincts, en attendant l’arrivée éventuelle de nouveaux modèles avec caméra l’année prochaine.