OpenFive a conçu un SoC RISC-V gravé en 5 nm et doté de mémoire HBM3 à 7,2 Gbit/s

La semaine dernière, OpenFive, une division de SiFive, société sans usine spécialisée dans l’élaboration d’IP pour processeurs RISC-V, a annoncé la mise au point d’un SoC RISC-V basé sur le nœud N5 de TSMC ; c’est le premier dispositif RISC-V à être fabriqué en 5 nm. Celui-ci se destine principalement aux secteurs du HPC (High Performance Computing) et de l’IA.

Ce SoC sur package 2,5D embarque des cœurs CPU 32 bits SiFive E76, une interface D2D (Die to Die) ainsi qu’un sous-système de mémoire HMB3 comprenant un contrôleur et une couche physique PHY capable d’offrir une vitesse de transfert de 7,2 Gbit/s. Pour revenir sur l’interface D2D, celle-ci a recourt des signaux NRZ (Non Return to Zero) à 16 Gbit/s avec 40 E/S par canal, pour un débit avoisinant le 1,75 Tbit/s/mm.

Micro Magic prétend avoir conçu un processeur RISC-V plus performant qu’un Apple M1 ou Arm Cortex-A9

Disponible au cours du trimestre

Ce SoC va essentiellement servir de base à l’élaboration de SoC RISC-V par des entreprises tierces.

Sajiv Dalal, Vice-président de la branche business de TSMC North America, déclare : « En tant que partenaire de longue date de TSMC dans le cadre du programme Value Chain Aggregator (VCA) de notre Open Innovation Platform (OIP), OpenFive est à l’origine de solutions SoC 5nm de pointe pour les applications HPC/AI, de mise en réseau et de stockage. Les solutions de silicium personnalisées d’OpenFive avec une propriété intellectuelle différenciée, combinées au processus N5 de TSMC, permettent à nos clients communs de créer des SoC de nouvelle génération hautement optimisés en termes de puissance, de performance et de coût. »

Enfin, notez qu’OpenFive propose également les cœurs CPU E76, l’interface D2D et la solution de mémoire HBM3 (contrôleur, E/S, PHY) sous formes de licences autonomes.

Source : OpenFive