Panasonic lance sa tablette durcie Toughbook S1

Panasonic étoffe sa gamme de tablettes durcies Android avec la Toughbook S1. Ces tablettes destinées à une utilisation professionnelle misent sur la fiabilité et la robustesse. Elles embarquent notamment un châssis intérieur en magnésium qui fournit « une structure solide pour une protection optimale des composants internes et de la carte-mère contre les impacts, les chutes ou les chocs », une protection d’angle en élastomère qui « réduit l’impact des chutes et protège l’écran » et reçoivent un « renforcement chimique du verre de l’écran et la soudure directe » afin « d’augmenter la résistance du verre aux vibrations et aux impacts tout en améliorant la visibilité ». En 2017, nous avions d’ailleurs visité l’usine des Toughbook de Panasonic située à Cardiff.

Revenons-en à la tablette Toughbook S1. Sous Android 10, elle s’arme d’un SoC Octa-Core Qualcomm SDM660 cadencé à 2,2 GHz associé à 4 Go de RAM et à un stockage eMMC 5.1 de 64 Go. Elle mesure 193 mm × 131 mm × 22,9 mm sans les options. La version Wi-Fi pèse 505 grammes et la version 4G 514 grammes. Elle embarque un écran LCD couleur IPS de 7,0 pouces. Celui-ci a une définition de 1280 x 800 pixels et délivre une luminosité maximale de 500 cd/m². Cette Toughbook S1 résiste aux chutes de 1,5 m ; elle a une certification IP65 et IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau et supporte des températures de fonctionnement allant de -20°C à +50°C.

Connectivité et connectique

En matière de connectivité, la tablette propose du Bluetooth version 5.1 classe 1 et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w. Comme mentionné ci-dessus, Panasonic propose aussi une version 4G LTE.

La Toughbook S1 hérite d’un GPS intégré, d’un haut-parleur mono jusqu’à 94 dB et d’un microphone interne, d’une Webcam avant de 5 MP, d’un appareil photo arrière de 13 MP, d’une puce NFC et de divers capteurs (accéléromètre, lumière ambiante, boussole numérique, gyroscope).

Pour la connectique, un emplacement de carte mémoire Micro SD/SDXC, une prise casque et un port USB 3.0 Type-C sont présents. Panasonic a doté sa tablette d’une batterie au Lithium-Ion de 5 580 mAh avec une autonomie annoncée à 14 heures ; le changement de la batterie à chaud est toujours possible.