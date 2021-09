Panasonic lance une enceinte personnelle à 4 haut-parleurs

Panasonic dévoile son haut-parleur de jeu SC-GN01. Il prend la forme d’une enceinte personnelle à porter autour du cou. L’entreprise présente ce modèle comme « le premier haut-parleur Surround 4 canaux portable de l’industrie ». Toujours selon Panasonic, il offre une « expérience de jeu à la fois confortable et exaltante ».

Ce SC-GN01 est le fruit d’un partenariat entre les équipes de FINAL FANTASY XIV Online et de Panasonic. Il assure « une expérience de gaming complètement nouvelle avec haut-parleur 4 canaux pour son Surround ». En effet, ce dispositif embarque quatre haut-parleurs pour « un son [qui] provient de toutes les directions ». Panasonic précise que son appareil propose 3 modes. Le premier est un mode jeux de rôle qui met l’accent sur « une impression de réalité et d’intensité » ; le second est un mode jeux de tir à la première personne, garant d’un « audio précis qui permet aux utilisateurs d’entendre les sons subtils comme les bruits de pas » ; enfin, le troisième est un mode voix qui comme son nom l’indique, « met en valeur les voix humaines ».

Panasonic lance sa tablette durcie Toughbook S1

Poids, dimensions et prix

Pour la communication avec les coéquipiers, Panasonic a doté son GN01 d’un double micro avec annulation du bruit et de l’écho. La firme a également intégré deux boutons de coupure du son qui permettent de contrôler le micro et le jeu vidéo.

Concernant les dimensions et poids du produit, la hauteur est de 240 mm, la largeur de 209 mm et la profondeur de 46 mm, pour un poids de 244 grammes.

L’appareil se connecte à un PC, une PlayStation 4 ou 5 par un câble USB de 3 m de long ou à ces machines ainsi qu’aux Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch par un câble audio. Il n’y pas de possibilité de l’utiliser en mode sans-fil.

Lancement programmé en septembre à un prix de vente recommandé de 179 euros.