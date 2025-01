PC gaming vs consoles : Découvrez ce qui se vend le mieux depuis 10 ans

Le PC gaming génère bien plus de revenus que les consoles, qui l’aurait cru ? On disait pourtant les consoles victorieuses, mais nos ordinateurs ont de beaux jours devant eux !

Selon un récent rapport d’Epyllion, le marché du jeu vidéo a connu une domination notable du PC gaming au cours des dix dernières années. Bien que les consoles aient historiquement occupé une place centrale dans les lancements de produits, le PC a su s’imposer comme un acteur majeur malgré le retard fréquent des versions PC par rapport aux sorties sur console.

Le PC gaming génère de l’argent

Le rapport souligne que la part des revenus des consommateurs pour le PC gaming a progressé de 20 % au fil des années, tandis que celle des consoles est restée relativement stable.

Sur la période analysée, les revenus générés par le PC gaming auraient atteint jusqu’à 220 % de ceux des consoles. Cette différence notable met en lumière la montée en puissance du PC dans une industrie où les consoles étaient historiquement perçues comme dominantes.

Les avantages des PC gamer

Epyllion attribue cette progression du PC à plusieurs avantages structurels. Parmi ces “avantages cumulés” figurent la compatibilité ascendante des systèmes, la flexibilité en matière de performance et un environnement interactif plus adaptable. Ces caractéristiques ont contribué à renforcer l’attractivité du PC auprès des joueurs, en particulier après 2021, où les ventes de consoles ont montré une certaine lenteur.

L’industrie en hausse dans tous les domaines

Malgré des différences marquées entre les plateformes, cette croissance des revenus reflète une dynamique positive pour l’ensemble de l’industrie. La hausse des chiffres témoigne d’une progression durable, bénéfique pour les joueurs comme pour les développeurs.

Que vous soyez adepte du PC ou partisan des consoles, il est clair que cette concurrence stimule l’innovation et la diversité des expériences de jeu. En effet, avec des cartes graphiques toujours plus performantes, les constructeurs ont plus de marge d’innovation sur le domaine des PC gaming que sur celui des consoles. Malgré les dernières générations certes, très pefrormances, les PC offrent nettement plus de possibilités.