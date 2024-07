Pixel 6 : attention, la réinitialisation est buguée et peut rendre votre smartphone inutilisable

Le processus de réinitialisation d’usine des Pixel 6 serait bugué et pourrait empêcher les smartphones de se rallumer correctement. Google serait au courant du bug mais aucune solution n’a été proposée aux consommateurs jusqu’à présent.

Les smartphones de Google ne sont malheureusement pas exempts de défauts. Comme tout bon téléphone mobile moderne ils peuvent être vulnérables face à diverses attaques ou encore être victimes de bugs.

Alors que les Pixel 8 sont sortis il y a peu et que le travail, chez Google, aurait commencé sur les versions 9 et 10 des smartphones, les générations précédentes sont victimes d’un problème inédit. Il semblerait, en effet, que certains modèles de Pixel 6, dont les 6 Pro et 6A puissent devenir inutilisables.

Malheureusement, après les problèmes de suppression de fichiers, un nouveau bug peut survenir après la réinitialisation des smartphones qui aurait alors un effet pervers. La manipulation qui permet en général de “réparer” un téléphone défectueux pourrait les empêcher de redémarrer, tout simplement.

De nombreux utilisateurs se plaignent de ce problème depuis quelque temps déjà. Google serait au courant et travaillerait certainement à la résolution du bug. Cependant, en attendant, les usagers atteints par le bug se retrouvent avec un Pixel 6 complètement inutile.

Les Pixel 6 victime d’un bug très frustrant

Ce genre de bug est particulièrement frustrant pour les consommateurs. Alors qu’ils pensaient résoudre un problème en faisant une réinitialisation d’usine, ils se retrouvent avec un bug encore plus handicapant.

Une fois la réinitialisation ratée, les utilisateurs se retrouvent ensuite face à un message suggérant que le système Android n’a pas pu se charger et que les données du téléphone peuvent être corrompues. Évidemment le problème ne s’arrête pas là.

Si les téléphones semblent proposer une solution en suggérant de refaire la réinitialisation, malheureusement celle-ci échouerait également. Le coupable serait, en fait, un fichier de commande Unix nommé tune2fs, son absence étant la cause du bug.

Il semblerait également que les téléphones ayant été mis à jour récemment soient plus touchés par le problème de réinitialisation. Ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour de Google met à mal les smartphones Pixel.

Aucune solution n’est disponible, pour l’instant

En novembre dernier, un bug d’Android 14 faisait redémarrer les Pixel sans cesse, certains téléphones étaient bloqués dans une boucle infinie sans possibilité d’en sortir. Si ce problème en particulier a été résolu depuis, la solution proposée par Google était assez fastidieuse et était arrivée tardivement.

Si Google est certainement en train d‘enquêter sur le bug du Pixel 6, l’entreprise pourrait néanmoins ne pas se presser. La firme n’a, en effet, pas daigné répondre aux messages de ses consommateurs demandant une solution.

Il faut espérer que dans le cas du Pixel 6, le géant de Redmond soit un peu plus réactif qu’à l’accoutumée et offre une solution accessible aux usagers. Sans quoi, l’entreprise risque de se mettre à dos certains de ses consommateurs.