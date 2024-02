Meilleur smartphone Google Pixel 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Notre top 3 des meilleurs smartphones Google

Google Pixel 6a, le meilleur premier prix Google Pixel 8 Pro, le photophone boosté à l'IA Google Pixel 6 Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Prenant la suite des Nexus, la gamme des smartphones Pixel a vu le jour en 2016. Ces mobiles, conçus par Google, se sont rapidement démarqués de la concurrence en séduisant de nombreux consommateurs par leur design unique et leurs rapport qualité/prix très intéressant. Si l’éventail des Pixels est moins vaste que les gammes de certains constructeurs, ils n’en sont pas moins qualitatifs et dédiés à toutes les utilisations.

Et pour ne rien gâcher, les Google Pixel sont avant tout connus parce qu’ils font partie des meilleurs photophones du marché. Tous les modèles sont en effet capable de prendre des clichés d’excellente qualité, même les plus modestes. Ils sont aussi les premiers à bénéficier D’autant plus que, même si le constructeur sort peu de smartphones, la durée de leur suivi logiciel vous permettra de vous procurer un modèle d’ancienne génération sans aucune crainte. Tous les budgets sont donc concernés ! Découvrez vite notre comparatif des meilleurs smartphones Google Pixel.

Google Pixel 8 Pro, le photophone boosté à l’IA

Google Pixel 8 Pro Le photophone boosté à l'IA

On aime Son écran Oled lumineux

Son écran Oled lumineux La qualité photo impressionnante, même de nuit

La qualité photo impressionnante, même de nuit Ses performances très fluides

Ses performances très fluides Son design raffiné

Son design raffiné Son autonomie généreuse On n’aime pas Moins puissant que ses concurrents haut de gamme

Moins puissant que ses concurrents haut de gamme Le prix en hausse

Le prix en hausse La charge rapide pourrait être plus rapide

Derniers nés de la gamme, les Pixel 8 sont disponibles depuis le mois d’octobre 2023. Le modèle Pro est donc le tout nouveau smartphone haut de gamme du constructeur. Et vu le succès qu’a rencontré son prédécesseur, Google a dû redoubler d’efforts pour en faire le nouveau joyau de la marque. Ce qui les différencie ? La nouvelle puce Tensor G3, qui, en plus d’être performante, est résolument tournée vers l’IA.

Certains de ces concurrents possèdent des fiches techniques plus fournies ou des processeurs plus puissants, pourtant, accompagné de ses 12 Go de RAM, ce smartphone arrive à faire tourner des applications gourmandes et des jeux récents sans aucune difficulté. Et avec beaucoup de fluidité. Son seul défaut, c’est sa tendance à chauffer à usage intensif. La qualité d’affichage est quant à elle impeccable. Digne d’un produit haut de gamme grâce à une dalle Oled de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz. Cette dernière occupe la très grande majorité de l’appareil, offrant un très beau rendu.

C’est sur le plan des photos que ce Pixel 8 Pro se démarque réellement. Le triple module qu’il équipe est composé d’un objectif principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 48 mégapixels chacun. Mais ce qui frappe le plus, c’est la façon qu’a le smartphone de combiner son matériel physique avec l’IA pour fournir des clichés d’une qualité impressionnante, même de nuit. Un mode pro, avec des réglages supplémentaires, viendra même combler les plus exigeants d’entre vous. Terminons avec l’autonomie, une batterie de 5050 mAh et une charge rapide de 30W vous permettront de tenir plus d’une journée très facilement.

En résumé, ce Google Pixel 8 est un smartphone premium aux qualités indéniables. Avis aux créatifs, aux professionnels, aux amateurs de photographie ou simplement utilisateurs exigeants, Google semble avoir trouvé les arguments pour vous convaincre.

Google Pixel 8, un smartphone Google convaincant

Google Pixel 8 Un smartphone Google convaincant

On aime Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son autonomie généreuse On n’aime pas Sa charge rapide un peu faible

Sa charge rapide un peu faible Des performances qui atteignent vite leur limite

Passons maintenant au Pixel 8. S’il est moins performant que son grand frère, il est loin d’être dépourvu d’arguments et de nouveautés. Il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone dernière génération performant et proposé à un prix plus abordable que la version Pro.

À l’intérieur, on retrouve la puce Google Tensor G3 accompagné cette fois de 8 Go de RAM. Les performances restent excellentes et conviendront à la très grande majorité des utilisateurs. Et cette fois, pas de problème de chauffe grâce à une nouvelle technologie. Son écran de 6,2 pouces est plus petit, mais pas moins qualitatif. Il se compose lui aussi d’une dalle Oled au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Continuons avec l’autonomie, il est équipé d’une batterie de 4575 mAh qui n’est pas la plus généreuse du marché, mais qui reste très honorable. Et son chargeur 27W permet de le recharger en 1h30 seulement.

Passons aux photos, l’un des arguments clés des Google Pixels. Le module, placé à l’arrière du smartphone, se compose de deux capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il n’y a donc pas de téléobjectif. La qualité reste très bonne, même si inférieure à son grand frère, le Pro. Mais pour un prix de base à 799 euros, on peut difficilement être déçu. En définitive, le Google Pixel 8 est un produit équilibré et performant qui saura vous convaincre, quelque soit votre utilisation.

Google Pixel 7 Pro, pour les amateurs de photo

Google Pixel 7 Pro Pour les amateurs de photo

On aime La qualité de ses clichés

La qualité de ses clichés Son écran Oled

Son écran Oled Ses performances polyvalentes

Ses performances polyvalentes Son rapport qualité prix

Son rapport qualité prix Son design très réussi On n’aime pas Sa charge rapide un peu faible

Passons maintenant à la génération précédente avec ce Google Pixel 7 Pro, qui est bien évidemment toujours d’actualité en 2024. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme considéré comme l’un des plus grands succès du constructeur, surtout grâce à son bloc photo.

Commençons par ses performances, on trouve à l’intérieur le processeur Tensor G2 qui, en plus d’être toujours aussi performant, consomme assez peu d’énergie (un bon point pour l’autonomie). À l’extérieur, on se trouve face à un grand écran Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. La qualité est impeccable, et il est en plus compatible HDR10+. Continuons avec le module photo. Il se compose d’un grand-angle de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Google s’est surpassé, la qualité des clichés est réellement bluffante.

Même la batterie est convaincante, 5000 mAh, de quoi tenir une journée, même plus, sans difficulté. On regrette simplement que le smartphone ne vienne pas avec le chargeur rapide de 30W fourni. Ce Pixel 7 Pro reste toutefois un excellent modèle Google au tarif plus qu’attractif.

Google Pixel 7a, le meilleur à moins de 500 euros

Google Pixel 7a Le meilleur à moins de 500 euros

On aime Son très bon rapport qualité/prix

Son très bon rapport qualité/prix Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son format compact

Son format compact Sa compatibilité charge sans fil

Sa compatibilité charge sans fil Son design efficace et ses belles finitions On n’aime pas Son autonomie un peu faible

Son autonomie un peu faible L'absence de charge rapide

La gamme des Pixel 7 s’est étoffée après la sortie des deux modèles classiques en accueillant le Pixel 7a. Ce dernier se positionne comme une alternative plus abordable, mais pas moins performante. Commençons par son processeur, un Tensor G2, bien suffisant pour une utilisation classique, et accompagné de 8 Go de RAM. C’est du côté de l’écran que Google a décidé de faire des concessions. Ce dernier est en effet plus petit que celui de ses deux collègues. 6,1 pouces composés d’une dalle Oled au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela ne l’empêche pas de proposer une qualité d’affichage très correcte.

De la même façon, le module photo est très bon. Un grand-angle de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels s’occupent de prendre des clichés convaincants. On regrette l’absence d’un téléobjectif, mais le prix justifie ce manque. L’autonomie de 4385 mAh est satisfaisante compte tenu de son petit écran, mais notez que la charge n’est que de 20W. En résumé, le Pixel 7A est un smartphone convaincant qui possède de nombreuses qualités. Son prix explique les quelques sacrifices décidés par Google, mais qui n’entache en rien son excellent rapport qualité/prix.

Google Pixel 6 Pro, le meilleur rapport qualité/prix

Google Pixel 6 Pro Le meilleur rapport qualité/prix

On aime Son excellent rapport qualité/prix

Son excellent rapport qualité/prix Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse La qualité de ses photos

La qualité de ses photos Son grand écran Oled

Son grand écran Oled Son prix abordable On n’aime pas Sa charge trop lente

Sa charge trop lente Ses performances limitées

Sautons encore une génération avec le Google Pixel 6 Pro. Ce smartphone aux performances modestes offre un rapport qualité/prix imbattable, même en 2024. Son processeur, le Tensor G1, accompagné de 12 Go de RAM, déploie encore une puissante tout à fait satisfaisante, tant que l’on se contente d’une utilisation modérée. Son grand écran de 6,7 pouces se compose d’une dalle Oled au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Passons aux photos, 3 capteurs dont un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. De quoi prendre des clichés d’excellente qualité, à l’image de son remplaçant, le Pixel 7 Pro. Et avec une batterie de 5000 mAh, vous n’aurez aucun problème pour tenir une journée entière loin d’une prise. La charge, en revanche, n’est pas des plus rapides.

En résumé, ce Pixel 6 Pro ancienne génération est encore tout à fait d’actualité en 2024, c’est une excellente alternative abordable pour tous ceux qui n’auraient pas la possibilité d’investir dans un Pixel 7 ou un Pixel 8, mais qui souhaitent conserver un niveau de performances convaincant.

Google Pixel 6a, le meilleur premier prix

Google Pixel 6a Le meilleur premier prix

On aime Son prix abordable

Son prix abordable Son volet photo réussi

Son volet photo réussi Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse Son design soigné

Son design soigné Ses performances honorables On n’aime pas Sa charge trop lente

Sa charge trop lente Son rafraîchissement 60 Hz

Clôturons cette sélection avec le smartphone considéré comme le meilleur premier prix de chez Google : le Pixel 6a. Pour moins de 400 euros, il vous offre la possibilité d’avoir un appareil doté de finitions excellentes et aux performances honorables. Il se destine avant tout aux utilisateurs modérés qui souhaitent maîtriser leur budget.

Côté puissance, il équipe de la puce Tensor première génération. Avec elle, ne vous attendez pas à pouvoir jouer aux derniers jeux mobiles, mais elle vous garantira une utilisation fluide au quotidien. Son écran, une dalle Oled de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz, offre une qualité d’affichage correcte, et est bien suffisant.

Passons maintenant aux photos, le Pixel 6a est doté de deux capteurs de 12 mégapixels. Une fois encore on remarque que c’est le point fort de la marque. Car ce volet est plus réussi que chez certains de ses concurrents. Du côté de l’autonomie, on trouve une généreuse batterie de 4410 mAh, mais pas de charge rapide. En résumé, ce Pixel 6a est un bon modèle d’entrée de gamme. Il vous permettra de profiter des excellents smartphones Google à prix tout doux.

💡 Pourquoi acheter un Google Pixel ?

Nous avons déjà évoqué l’un des plus grands avantages qu’il y a à choisir un smartphone Google Pixel : la qualité des photos. Ce sont en effet d’excellents photophones, et cela concerne aussi les anciennes versions. Vous n’aurez pas besoin de casser votre tirelire pour en profiter. Et contrairement à de très nombreux modèles concurrents, leur cliché est aussi bon de jour que de nuit. Cette qualité ne s’explique pas par la multitude d’objectifs qui compose leur module photo. Mais par la puissance du logiciel de traitement de l’image soutenu par l’intelligence artificielle.

Ce n’est évidemment pas le seul argument pour acheter un smartphone Pixel. Google a en effet conçu des produits équilibrés, aux finitions impeccables et au design unique. On peut aussi noter qu’ils sont les premiers à recevoir les nouvelles mises à jour Android.

⚙️ Quelles sont les spécificités des smartphones Google Pixel ?

Google a toujours misé sur la différence pour se démarquer de la concurrence. Ce qui saute aux yeux en premier lieu, c’est le design de ses smartphones Pixel. Ce dernier est réellement différenciant avec un module photo intégré à l’arrière dans un bloc rectangulaire légèrement en relief. Un bon moyen d’être reconnu du premier coup d’œil dans un marché pourtant saturé. Parlons-en, justement, de ce bloc photo. Si la concurrence s’évertue depuis des années à multiplier les capteurs, Google opte pour le minimalisme en intégrant seulement un ou deux objectifs. Et cela ne l’empêche pas de produire les meilleurs photophones du marché.

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Hardware

Ce n’est pas le seul élément qui différencie les Pixel des autres smartphones, leur processeur aussi est unique. Les puces Tensor sont une fabrication maison Google, elles sont le produit d’un partenariat avec Samsung, même si cela ne devrait pas durer. Si elles ne sont pas aussi puissantes que celle de chez Qualcomm par exemple, elles offrent tout de même des performances très honorables pour un usage quotidien. Surtout, Google a mis l’accent sur le neural engine. Elles sont donc très avancées en termes d’IA et de machine leaning. C’est cela qui leur permet d’appuyer grandement la partie photo.

Cette question va vous demander de questionner vos besoins et votre budget. Si vous cherchez un smartphone qui ne vous obligera pas à faire des concessions et qui est capable de prendre des photos exceptionnelles, vous devrez vous tourner vers les modèles Pro qui vous demanderont un certain investissement. À l’inverse, si vous n’avez besoin que des fonctionnalités de bases et que votre budget est limité, le Pixel 6a et le Pixel 7a seront vos meilleurs alliés. Et enfin, si vous cherchez l’entre-deux idéal, le Pixel 6 Pro vous offrira un excellent rapport qualité/prix, idéal pour une utilisation quotidienne.

🤑 Combien coûte un smartphone Google Pixel ?

De manière générale, les Pixel proposent un rapport qualité/prix assez intéressant. Contrairement à d’autres constructeurs, le prix des smartphones Google est assez contenu, dépassant rarement les 1000 euros, même pour les nouveautés haut de gamme de la marque. Pourtant, leur qualité est équivalente, voire même supérieure parfois lorsqu’il s’agit du volet photo.

Et si vous ne souhaitez pas acquérir les modèles dernier cri, alors vous serez encore plus avantagé. Le Google Pixel 7 Pro, qui est encore très performant en 2024, est affiché bien en dessous des 700 euros. Les gammes plus modestes quant à elles offrent un rapport qualité/prix encore plus avantageux, passant souvent sous la barre des 400 euros pour des capacités et des fonctionnalités très intéressantes.

