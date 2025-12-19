Plus de pubs dans l’App Store : ce qu’Apple vous réserve en 2026

La firme de Cupertino annonce l’arrivée de nouvelles annonces sponsorisées dans les résultats de recherche de sa boutique d’applications, tout en promettant de préserver la pertinence pour les utilisateurs.

Apple vient de confirmer une évolution majeure de sa stratégie publicitaire : davantage de publicités apparaîtront désormais dans les résultats de recherche de l’App Store. Alors que la plateforme n’affichait jusqu’à présent qu’un seul résultat sponsorisé en tête de page, de nouvelles annonces viendront s’intercaler plus bas dans la liste des résultats. Ce changement, prévu pour l’année prochaine, vise selon Apple à « étendre les opportunités » offertes aux annonceurs.

Apple promet de la pertinence

Face aux inquiétudes légitimes des utilisateurs concernant une possible dégradation de l’expérience de recherche, Apple tient à rassurer. Le géant technologique affirme que toutes les applications sponsorisées seront pertinentes par rapport à la requête de l’utilisateur. Les annonces sans rapport avec la recherche effectuée ne seront tout simplement pas affichées, peu importe le montant que les annonceurs sont prêts à débourser. L’App Store promet tout de même une certaine pertinence, sans aller faire de la pub à tout-va.

Si le système repose toujours sur un mécanisme d’enchères par mots-clés, la visibilité sera principalement déterminée par la pertinence. Autrement dit, une enchère élevée ne garantira pas automatiquement un placement privilégié si l’application ne correspond pas étroitement aux termes recherchés par l’utilisateur. Les annonceurs ne pourront d’ailleurs pas enchérir pour des positions spécifiques dans les résultats.

Le format publicitaire ne change pas

Sur le plan technique, le format des annonces restera identique, quelle que soit leur position dans les résultats. Les annonceurs conserveront la possibilité d’utiliser une page produit par défaut ou personnalisée, avec l’option d’intégrer des liens profonds vers des sections spécifiques de leur application.

À noter toutefois que le support des liens profonds n’est disponible que sur les appareils équipés d’iOS ou iPadOS 18 ou version ultérieure. Cette compatibilité concerne les iPhone à partir de l’iPhone XS et XR (2018), ainsi que les iPad à partir de l’iPad mini de sixième génération (2021).

Concernant la facturation, Apple maintient son modèle existant : les annonceurs continueront de payer selon un système de coût par clic ou coût par installation.

La stratégie publicitaire s’étend

Cette annonce s’inscrit dans une dynamique d’expansion significative des activités publicitaires d’Apple. Lancée en 2016 avec l’introduction d’un unique résultat sponsorisé, cette branche a considérablement grandi. Signe révélateur de cette ambition : le service a été renommé « Apple Ads » (auparavant « Apple Search Ads ») cette année, reflétant une portée qui dépasse désormais le cadre de l’App Store.

Des rumeurs évoquent d’ailleurs l’arrivée prochaine de publicités dans Apple Maps dès l’année prochaine, confirmant la volonté du groupe de diversifier ses sources de revenus publicitaires.