Plusieurs vidéos de gameplay pour GTA – The Definitive Edition

Au total, plus d’une heure de vidéo pour découvrir les remasters de Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto 3.

Officialisée fin octobre, GTA The Trilogy – The Definitive Edition sortira officiellement dans quelques heures. Jusqu’à présent, nous avions dû nous satisfaire de la vidéo de présentation publiée par Rockstar Games, laquelle ne dépasse même pas la minute, pour essayer de déterminer la plus-value de ces remasters. Voici de quoi se forger une opinion un peu plus élaborée grâce à quatre séquences.

Gameplay from GTATrilogy

La première, partagée sur Reddit, montre un peu de Grand Theft Auto San Andreas Remaster. La qualité de la capture, externe, n’est pas terrible, mais donne quand même un petit aperçu. Les trois autres vidéos partagées par okayjosh sur YouTube sont plus qualitatives. Elles présentent Grand Theft Auto 3 Remaster et Grand Theft Auto Vice City Remaster ; en 34 minutes pour le premier, plus de 40 minutes cumulées pour le second.

Selon Rockstar Games, les changements graphiques portent sur le système d’éclairage, les ombres, les conditions météorologiques, les modèles de personnages / véhicules ; ils incluent de nouvelles textures pour les bâtiments, routes, etc. Les versions 2021 des jeux profitent également d’une distance d’affichage plus importante.

Deux vidéos pour comparer GTA The Trilogy aux opus originaux

Les configurations requises sur PC

Au sujet des configurations minimale et recommandée sur PC, sachez que votre machine doit fonctionner sous Windows 10/11 64-bit et disposer de 45 Go d’espace disque. La configuration minimale renseigne un processeur Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée indique un processeur Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go ; 16 Go de RAM.

Si ces séquences vous ont convaincu de sortir la carte bleue, vous pouvez précommander Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition depuis la boutique Rockstar contre 59,99 euros.

Source : DSOGaming