Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sortira le 11 novembre sur consoles et PC

Rockstar Games a révélé la date de parution de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition : ce sera le 11 novembre prochain en version digitale sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, et PC via le Rockstar Games Launcher. Cette édition arrivera également sous format physique sur les consoles le 7 décembre. La compilation regroupe trois jeux : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City, et Grand Theft Auto : San Andreas. Trois titres initialement parus en 2001, 2002 et 2004 respectivement. Pour accompagner son annonce, Rockstar Games a publié la vidéo ci-dessous.

Selon le studio, la Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition présente de nombreuses améliorations. En matière de gameplay, des améliorations relatives à la visée et au verrouillage des ennemis, aux roues d’armes. Elle propose aussi des mini-cartes retravaillées avec de nouvelles options de navigation, des stations de radio mises à jour, de nouveaux trophées, « et bien plus encore ».

NVIDIA DLSS sur PC

Concernant les changements graphiques, les trois titres profiteront d’un « système d’éclairage entièrement repensé, d’ombres, de conditions météorologiques et de reflets améliorés, de modèles de personnages et de véhicules retravaillés, ainsi que de nouvelles textures en haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs, etc. ». Par ailleurs, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition bénéficie de « toute une série d’améliorations environnementales, notamment un nouveau feuillage […] et une distance d’affichage plus grande ».

Plus spécifiquement, la version PC prendra en charge le NVIDIA DLSS. Du côté de la version Nintendo Switch, Rockstar Games évoque « des commandes spécifiques à la Switch, notamment la visée gyroscopique » et diverses fonctionnalités mettant à profit l’écran tactile.

Enfin, sachez que le tarif est de 59,99 euros.

Source : Rockstar Games