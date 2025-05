Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple proposerait enfin un écran sans aucun bord

L’iPhone célébrant les 20 ans d’Apple, prévu en 2027, proposera un écran entièrement incurvé sans cadre apparent grâce à la technologie « four-edge bending » et un nouveau pilote OLED basé sur un procédé FinFET 16 nm.

L’iPhone célébrant les 20 ans d’Apple utilisera une nouvelle technologie d’écran appelée « four-edge bending » afin de proposer un affichage sans aucun bord visible. Prévu pour 2027, après l’iPhone 17 Air donc et même l’iPhone 18, et appareil représentera une évolution majeure du design en proposant un écran incurvé sur ses quatre côtés, sans cadre apparent, créant ainsi un affichage véritablement continu.

Cette technologie permettra à l’écran de recouvrir entièrement les bords latéraux, ainsi que les parties supérieure et inférieure de l’appareil, éliminant tout cadre visible. Contrairement aux écrans incurvés déjà observés sur certains modèles Android, cette mise en œuvre par Apple devrait être techniquement plus complexe et intégrée, avec une fluidité totale du contenu affiché sur tous les côtés du téléphone.

D’après les informations d’ETNews, Apple utilisera un nouveau circuit intégré pilote OLED (DDIC) fabriqué selon un procédé FinFET de 16 nm, contre 28 nm actuellement utilisé dans les modèles traditionnels. Ce nouveau procédé améliorera non seulement les performances d’affichage, mais contribuera aussi à une meilleure efficacité énergétique, élément crucial étant donné l’affinement constant des smartphones.

Le design totalement dépourvu de cadre sera accompagné de l’intégration complète des capteurs et des caméras sous l’écran, supprimant ainsi tout découpage visible tel que le Dynamic Island actuel. Cette approche correspond aux précédentes informations indiquant que le modèle anniversaire serait principalement composé de verre avec une absence totale de découpes sur la façade.

Apple aurait sélectionné Samsung et LG comme fournisseurs principaux pour cette nouvelle technologie. Le modèle concerné par ces innovations serait une version « Pro », en accord avec la stratégie d’Apple de proposer des avancées majeures sur ses appareils haut de gamme.

Cette évolution marquera les 20 ans de l’iPhone, poursuivant une tendance initiée par l’iPhone X en 2017, qui avait introduit le premier changement majeur de design avec la suppression du bouton d’accueil physique et l’arrivée de l’écran bord à bord.