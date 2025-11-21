Pourquoi le trimestre de Nvidia confirme l’ancrage durable de l’IA

Nvidia enregistre un trimestre marqué par une forte demande en solutions d’intelligence artificielle, portée notamment par ses plateformes de calcul et la croissance continue des data centers.

Nvidia a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal clos le 26 octobre 2025, marquant une nouvelle étape dans son positionnement au cœur du secteur de l’intelligence artificielle. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 57 milliards de dollars selon les normes GAAP, en hausse de 62 % sur un an et de 22 % par rapport au trimestre précédent. Les marges brutes se sont établies à 73,4 %, un niveau stable malgré des tensions persistantes sur l’approvisionnement des composants les plus avancés.

Les datacenters en bonne position

La division data centers a représenté l’essentiel de l’activité, totalisant 51,2 milliards de dollars. Cette progression de 66 % sur un an reflète la demande soutenue en solutions de calcul destinées à l’IA générative, aux grands modèles linguistiques et aux infrastructures souveraines en cours de déploiement dans plusieurs régions du monde. Les plateformes Blackwell et Blackwell Ultra ont été particulièrement sollicitées par les fournisseurs de cloud hyperscale, les grandes entreprises et des initiatives publiques, au point que les stocks ont été entièrement absorbés au fil du trimestre.

L’activité réseau a également contribué à la croissance, générant 8,2 milliards de dollars. Ce segment bénéficie de la transition vers des architectures d’intelligence artificielle déployées à l’échelle de racks complets, dépassant désormais le modèle de serveurs isolés traditionnellement utilisé.

Lors de la conférence téléphonique, le directeur général Jensen Huang a souligné que la demande observée reflète l’expansion continue de l’écosystème de l’IA. Il a décrit l’accélération GPU pour l’entraînement et l’inférence comme un phénomène cumulatif. Huang a également répondu aux interrogations concernant un éventuel excès spéculatif autour de l’IA, indiquant que Nvidia observe une demande répartie entre de nombreux secteurs, régions géographiques et niveaux d’infrastructures. Selon lui, trois dynamiques convergentes structurent le marché actuel : l’adoption généralisée du calcul accéléré, la transformation induite par l’IA générative et l’essor rapide des applications d’IA agentique et physique.

Le gaming en petite forme

Certaines activités du groupe ont évolué de manière plus contrastée. Les GPU destinés au jeu vidéo ont généré 4,27 milliards de dollars, soit une hausse de 30 % sur un an mais un léger recul par rapport au trimestre précédent. La normalisation du marché grand public avant la période des fêtes semble expliquer cette tendance, bien que le segment signe l’un de ses meilleurs trimestres historiques.

Le pôle dédié à la visualisation professionnelle a atteint 760 millions de dollars. Les systèmes tels que les stations de travail DGX Spark et les GPU Blackwell destinés aux charges industrielles ont enregistré une adoption notable dans des domaines comme la conception assistée par ordinateur, la création de contenus numériques et les flux de travail d’ingénierie augmentés par l’IA.

Dans l’ensemble, Nvidia poursuit sa trajectoire dans un marché où la demande en capacités de calcul reste élevée. Les résultats témoignent d’un environnement technologique structuré par la croissance des applications d’IA et par les investissements continus des entreprises et acteurs publics dans des infrastructures de calcul spécialisées.