Google s’offre une centrale nucléaire, mais pourquoi faire ?

Google et NextEra Energy vont relancer d’ici 2029 la centrale nucléaire de Duane Arnold dans l’Iowa pour fournir 615 MW d’énergie décarbonée destinés aux infrastructures d’IA et de cloud, tout en générant des retombées économiques locales significatives.

Google a annoncé un partenariat avec NextEra Energy pour remettre en service la centrale nucléaire de Duane Arnold, située à Palo, près de Cedar Rapids, dans l’État de l’Iowa. Fermée depuis 2020, cette installation devrait à nouveau produire de l’électricité d’ici le premier trimestre 2029, sous réserve de l’accord des autorités de régulation. L’objectif est de répondre à la forte hausse de la demande énergétique liée au développement de l’intelligence artificielle et des infrastructures cloud.

Une capacité de production de 615 mégawatts

Le projet prévoit de réactiver la centrale pour fournir 615 mégawatts d’électricité sans émission de carbone. Dans le cadre d’un contrat d’une durée de 25 ans, Google s’engage à acheter la totalité de cette production afin d’alimenter ses centres de données dans la région. NextEra Energy, déjà actionnaire majoritaire, rachètera les parts restantes détenues par Central Iowa Power Cooperative et Corn Belt Power Cooperative, devenant ainsi le seul propriétaire du site.

La remise en activité du site devrait générer des retombées économiques importantes pour l’Iowa. En phase de chantier, plus de 1 600 emplois directs et indirects seront créés à travers l’État. Une fois la centrale opérationnelle, environ 400 postes permanents seront maintenus dans le comté de Linn. Les estimations évoquent plus de 127 millions de dollars de revenus annuels, 320 millions de dollars de production économique locale et près de 3 millions de dollars de recettes fiscales destinées au financement des infrastructures et des écoles.

La demande énergétique est croissante

L’initiative s’inscrit dans une tendance plus large au sein de l’industrie technologique, confrontée à une hausse continue de la consommation d’électricité. Les grands acteurs du numérique cherchent à sécuriser un approvisionnement stable et à faible émission de carbone pour soutenir la croissance rapide de l’IA et du cloud computing. Google souligne que la réouverture d’une centrale existante représente l’un des moyens les plus rapides pour déployer de l’énergie propre en grande quantité.

Parallèlement, d’autres entreprises du secteur explorent des solutions similaires, notamment les réacteurs modulaires de petite taille, considérés comme plus sûrs et plus flexibles.

Image : CNN

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a salué une initiative qui renforce le rôle de l’État dans la transition énergétique américaine, tout en créant des perspectives d’emploi durables pour les habitants. Les responsables locaux ont également mis en avant les bénéfices à long terme du projet pour l’économie régionale.

Google mise sur l’énergie décarbonée

Pour NextEra Energy, cette relance marque une étape dans le développement des technologies nucléaires de nouvelle génération. Son PDG, John Ketchum, a indiqué que le partenariat avec Google contribuait à accélérer cette évolution. De son côté, Ruth Porat, directrice financière de Google, a présenté le projet comme un exemple des investissements nécessaires pour renforcer la capacité énergétique du pays tout en soutenant la compétitivité économique à l’ère de l’intelligence artificielle.

Le redémarrage de Duane Arnold fait suite à plusieurs études techniques et à une coordination étroite avec la Nuclear Regulatory Commission. Google et NextEra envisagent par ailleurs de nouveaux projets nucléaires aux États-Unis, dans la continuité de l’accord conclu plus tôt cette année avec Elementl Power pour financer trois autres installations de plus de 600 mégawatts chacune.

Cette démarche confirme la volonté croissante des grandes entreprises technologiques d’investir directement dans des infrastructures énergétiques décarbonées, afin d’assurer leur autonomie et leur résilience face aux besoins énergétiques futurs.