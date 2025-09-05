Réduction exceptionnelle : Windows 11 dès 20 € et Office dès 23 €

Profitez de la rentrée pour moderniser votre PC avec Windows 11 ou Microsoft Office à prix réduits grâce à VIP-URcdkey. Offre à durée limitée.

Offrez un coup de jeune à votre équipement informatique pour la rentrée grâce à notre offre exclusive à durée limitée. Vous pouvez désormais obtenir pour seulement 20 € une clé d’activation Windows 11 authentique, l’un des produits les plus populaires actuellement sur la plateforme VIP-URCDKEY. Vous pouvez également maximiser vos économies grâce à des offres groupées avec la suite Office à prix réduit, des logiciels indispensables pour tous vos besoins informatiques éducatifs, professionnels et personnels.

Il vous suffit d’utiliser le code promotionnel TOMS25 pour bénéficier de ces incroyables réductions réservées à nos lecteurs.

👍 Pourquoi choisir VIP-URcdkey ?

VIP-URcdkey, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années à présent, est un partenaire fiable qui propose des licences de logiciels Microsoft tout ce qu’il y a de plus officielles, mais à des prix défiant toute concurrence.

En effet, le site exploite une législation sur la revente des logiciels d’occasion pour proposer par exemple une licence Windows 11 pro à moins de 20€ alors qu’elle est vendue par Microsoft pour 249€. Ce qui représente une incroyable économie de 230€ !

Les clés d’activation sont récupérées instantanément après la validation de votre achat. Vous n’aurez plus alors qu’à vous rendre sur le site de Microsoft pour télécharger le logiciel choisi, démarrer l’installation et saisir la clé d’activation lorsqu’elle vous sera demandée.

🔥 Toutes les clés Windows et Office disponibles sur VIP-URCDKEY

Les licences Windows et Office sur VIP-URCDKEY sont toutes officielles et valables à vie.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,43€ (au lieu de 73,47€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,11€ (au lieu de 37,30€) avec le code TOMS25

Windows + Office

Et bien sûr, n’oubliez pas d’appliquer le code TOMS25 (cf capture ci-dessous).

🧐 Windows LTSC, qu’est-ce que c’est ?

Sur le site de VIP-URcdkey on trouve aussi les versions de Windows LTSC (pour Long-Term Servicing Channel ou canal de maintenance à long terme). C’est une édition particulière de Windows destinée aux environnements où la stabilité prime sur les mises à jour de fonctionnalités. Souvent utilisé dans des contextes industriels, médicaux ou embarqués (banques, hôpitaux, usines, distributeurs automatiques, etc.), où la fiabilité est vitale.

Cela signifie que vous ne subirez pas de mises à jour de fonctionnalités fréquentes (contrairement aux éditions classiques de Windows 10/11 qui reçoivent 1 à 2 grosses mises à jour par an). Seules les mises à jour de sécurité et correctifs critiques sont déployés.

Le support est garanti sur 10 ans (5 ans de support standard + 5 ans de support étendu). De même cette version, n’embarque aucune application préinstallée (Microsoft Store, Copilot, etc.).

Comment télécharger et installer Windows LTSC

Achat de la licence sur VIP-URCDKEY (sans oublier le code TOMS25)

Téléchargement de l’ISO :

LTSC 2021 : archives fiables telles que Archive.org

LTSC 2024 : disponible via Volume Licensing (ou des liens miroirs fiables si vous êtes un expert en informatique)

Création d’une clé USB bootable à l’aide d’outils tels que Rufus

Installation et saisie de la clé d’activation envoyée par VIP-URCDKEY.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.