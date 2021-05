Roccat dévoile deux nouveaux claviers, les Magma et Pyro

La semaine dernière, Roccat lançait deux souris, les Kone Pro et Kone Pro Air. Aujourd’hui, le fabricant allemand complète la panoplie avec deux claviers, les Magma – Membrane RGB Gaming Keyboard et Pyro – Mechanical RGB Gaming Keyboard.

Comme leur désignation le révèle, le premier est un clavier doté de touches à membrane et le second un modèle armé d’interrupteurs mécaniques. Ce sont tous deux des modèles filaires (câble USB de 1,8 m) bénéficiant d’effets RGB.

Comparatif : quel est le meilleur clavier gamer ?

Roccat Magma

Le Roccat Magma mesure 3,90 cm de haut, 45,20 cm de large et 15,70 cm de long. Il pèse 870 grammes. Roccat l’a équipé d’une plaque supérieure semi-transparente et d’un rétroéclairage AIMO de 16,8 millions de couleurs sur 5 zones via 10 LED (soit 2 LED par zone). Il reçoit également un repose-poignets détachable.

Le Magma hérite de touches à dôme en caoutchouc. Il profite de la technologie Roccat Easy-Shift[+] qui ajoute une fonction secondaire aux touches compatibles lors du maintien d’une touche de combinaison choisie. Le clavier supporte 26 pressions de touches en simultané et propose 7 touches de commandes média partagées.

Ce Roccat Magma coûte 59,99 euros. Il est disponible en précommande et sera expédié à partir du 30 Mai 2021. La garantie dure 2 ans.

Roccat Pyro

Le Roccat Pyro embarque des interrupteurs mécaniques rouges. Ils offrent un ressenti linéaire et ont une distance d’actionnement de 2 mm ; la force d’actionnement est de 45 g, la course totale est de 4 mm. Roccat met l’accent sur la durabilité et annonce 50 millions de pressions par touche. Une plaque supérieure en aluminium brossé contribue à renforcer la robustesse du clavier.

Comme pour le Roccat Magma, le repose-poignets détachable, la technologie Roccat Easy-Shift[+] et l’illumination AIMO sont de la partie.

Ce modèle reçoit une molette de volume et 5 touches de commandes média partagées. Ses dimensions sont de 3,60 cm (hauteur) x 44,70 cm (largeur) x 15,20 cm (longueur) pour un poids de 1,1 kg.

Le clavier Roccat Pyro sera également disponible à partir du 30 mai et couvert par une garantie de 2 ans. Il se négocie 99,99 euros.