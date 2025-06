Samsung a perdu un client majeur et s’inquiète sérieusement

Samsung est en train d’analyser intensivement les raisons pour lesquelles Google a décidé de transférer la production de ses puces Tensor G5 et futures à TSMC. Cette décision a été perçue comme un choc par Samsung, qui a longtemps été le partenaire de fabrication des puces Tensor de Google. Selon des rapports récents, Samsung organise des réunions stratégiques mondiales pour renforcer ses capacités de fonderie et comprendre les raisons de ce changement.

Google choisit TSMC au lieu de Samsung

Google a conclu un accord avec TSMC pour la production exclusive des puces Tensor jusqu’au lancement du Pixel 14, soit une période de cinq ans. TSMC utilisera son nœud de 3 nm de deuxième génération, connu sous le nom de N3E, ainsi que l’emballage InFO-POP pour la production de ces puces. Cette décision a été motivée par des problèmes complexes et persistants au sein de la fonderie de Samsung, qui ont affecté la fiabilité et le rendement de la production.

Les rapports indiquent que le rendement de Samsung pour son processus de 3 nm est d’environ 50 %, tandis que TSMC atteint un rendement de 90 %. Cette différence significative a probablement influencé la décision de Google de changer de partenaire de fabrication. Malgré ce changement, Google continue de s’appuyer sur Samsung pour d’autres composants, tels que les modems Exynos pour les appareils Pixel.

Samsung a pourtant progressé sur le 2 nm

Samsung a fait des progrès avec sa technologie GAA de 2 nm, mais ces avancées n’ont pas suffi à retenir Google comme client. La société coréenne espère que ses efforts pour améliorer ses capacités de fonderie et augmenter ses rendements de production pourront rassurer ses anciens clients et attirer de nouveaux contrats. Cependant, des entreprises comme Google et Qualcomm continueront de tester rigoureusement les puces de Samsung avant de placer de nouvelles commandes et d’envisager une approche de double sourcing.

Le transfert de la production des puces Tensor de Samsung à TSMC marque un tournant significatif dans l’industrie des semi-conducteurs. Samsung doit maintenant relever le défi de surmonter ses problèmes internes et de regagner la confiance de ses clients pour rester compétitif face à TSMC.