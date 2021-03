Samsung dévoile 12 écrans qui seront lancés en 2021

Samsung présente plusieurs moniteurs qui seront lancés en 2021. Au total, 12 écrans intégrés dans trois séries : S8, S7 et S6. Tous bénéficient du HDR10 et d’un design borderless.

Avec 7 références, la série S6 est la plus étoffée. Elle renferme les S60A et S60UA, deux écrans offrant une définition QHD proposés en versions 24, 27 et 32 pouces. À l’évidence, les modèles UA ont droit à une connectique un peu plus complète. Le dernier membre de la série S6 est le S65UA. Il embarque une dalle incurvé (1000R) avec une définition UWQHD. La série S7 se limite au S70A : un 32 pouces et un 27 pouces avec une définition UHD. La firme coréenne propose deux autres écrans quasiment similaires à ceux-ci, les S80A, qui proposent toutefois plus de réglages en matière d’ergonomie. Enfin, le dernier écran est le S80UA, un 27 pouces avec une définition UHD.

Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Spécifications

L’ensemble des caractéristiques communiquées par Samsung sont disponibles ci-dessous. La société n’a pas précisé les dates de commercialisation.

Certification TÜV Intelligent Eye Care

Pour ses gammes S6, S7 et S8, la firme coréenne met en avant une certification « TÜV Intelligent Eye Care ». Cette dernière « optimise la qualité de l’image […] en ajustant automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction des caractéristiques de la pièce. Cela garantit une expérience visuelle des plus confortables dans n’importe quel environnement, réduisant la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée ». En outre, « les moniteurs sont également dotés d’un mode spécial pour réduire les émissions de lumière bleue qui peuvent causer la fatigue oculaire, et de la fonction Flicker Free, qui protège les yeux de l’utilisateur contre tout scintillement à l’écran ».

Source : Samsung