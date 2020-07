Samsung lance son SSD 870 QVO : jusqu’à 8 To

Une plus grande capacité maximale et des vitesses de lecture et d’écriture rehaussées par rapport au SSD 860 QVO.

Samsung officialise son SSD 870 QVO. Celui-ci succède au SSD 860 QVO lancé en 2018. Il s’appuie toujours sur une interface SATA III et embarque de la mémoire flash V-NAND QLC (4 bits par cellule). En revanche, il se décline dans une capacité maximale de 8 To, contre 4 To pour son prédécesseur.

L’entreprise propose ainsi des modèles de 1, 2, 4 et 8 To. Elle met également en avant de meilleures vitesses de lecture et d’écriture séquentielles : jusqu’à 560 Mo/s et 530 Mo/s respectivement.

TBW de 2880 TO pour le modèle de 8 To

Le 870 QVO bénéficie aussi d’une amélioration de 13 % de la vitesse de lecture aléatoire par rapport au 860 QVO selon Samsung. Il atteint 98 000 / 88 000 IOPS en lecture / écriture aléatoires. En outre, la version 8 To a un TBW de 2880 To.

Ces SSD 870 QVO sont commercialisés depuis hier à partir de 129,99 dollars pour la version 1 To. Les prix pratiqués en France ne sont pas encore connus. Toutes les versions sont garanties trois ans.

Source : Samsung