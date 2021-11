Samsung présente trois puces destinées au secteur automobile

Samsung Electronics dévoile trois nouvelles puces automobiles : l’Exynos Auto T5123 pour la connectivité 5G, l’Exynos Auto V7 pour les systèmes d’info-divertissement embarqués, et le PMIC (circuits intégrés de gestion de puissance) S2VPS01 certifié ASIL-B pour la série Auto V.

Jaehong Park, vice-président exécutif de la branche System LSI Custom SOC Business chez Samsung Electronics, déclare : « Des technologies automobiles plus intelligentes et plus connectées pour des expériences embarquées enrichies, notamment en matière de divertissement, de sécurité et de confort, deviennent des caractéristiques essentielles sur la route. Avec un modem 5G avancé, un processeur multicœur amélioré par l’IA et une solution PMIC éprouvée sur le marché, Samsung transfère son expertise en matière de solutions mobiles dans sa gamme automobile et se positionne pour étendre sa présence dans ce domaine. »

Exynos Auto T5123 : la 5G pour les véhicules

Samsung présente son Exynos Auto T5123 comme « une unité de contrôle télématique 3GPP Release 15 spécialement conçue pour apporter une connectivité 5G en mode autonome (SA) et non autonome (NSA) à la prochaine génération de voitures connectées ». Selon l’entreprise, elle fournit des informations au véhicule en temps réel à une vitesse pouvant atteindre 5,1 Git/s. Le but : permettre aux passagers de profiter de services tels que le streaming de contenu haute définition et les appels vidéo en déplacement.

Samsung indique que l’Exynos Auto T5123 utilise « une interface PCIe haute vitesse » sans préciser laquelle « et une DRAM mobile LPDDR4x haute performance à faible consommation ». La puce possède deux cœurs CPU Cortex-A55. Elle est actuellement en production de masse.

Exynos Auto V7 : un processeur pour les systèmes IVI

L’Exynos Auto V7 est un processeur destiné aux systèmes d’info-divertissement embarqués. Il intègre huit cœurs CPU Arm Cortex-A76 cadencés à 1,5 GHz, un GPU Mali G76 à 11 cœurs ainsi qu’un NPU non caractérisé. Le V7 collabore avec de la mémoire LPDDR4x, jusqu’à 32 Go. En pratique, il prend en charge jusqu’à quatre écrans et 12 entrées de caméra.

Samsung précise que l’Exynos Auto V7 est actuellement en production de masse et qu’il sera notamment utilisé pour l’ICAS 3.1 (In-Car Application-Server) de Volkswagen.

Nous ne nous attarderons pas sur le S2VPS01, un circuit intégré de gestion de l’alimentation certifié ASIL-B pour la série Exynos Auto V9 et V7. Vous pouvez retrouver toutes les informations le concernant et approfondir celles sur les autres puces en consultant la source.

Source : Samsung