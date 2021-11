Samsung officialise la construction d’une usine à 17 milliards de dollars au Texas

En février dernier, le site AnandTech faisait part des intentions de Samsung de construire une usine de fabrication pour le 3 nm aux État-Unis, plus précisément au Texas. La firme coréenne a officiellement confirmé ce projet. Cette usine de fabrication de semi-conducteurs sera bâtie à Taylor, à environ 25 km du site de production actuel de Samsung à Austin. L’investissement est de 17 milliards de dollars.

Le communiqué précise que la « nouvelle installation fabriquera des produits basés sur des technologies de processus avancées pour une application dans des domaines tels que le mobile, la 5G, le calcul haute performance (HPC) et l’intelligence artificielle (IA) ». Samsung ne détaille pas quels processus de gravure proposera cette usine. Néanmoins, il était question de 3 nm GAAFET en février. Les travaux de construction devraient commencer au cours du premier semestre 2022 ; l’usine sera opérationnelle au cours du second semestre 2024. Par ailleurs, sachez que le site de Taylor s’étendra sur plus de 5 millions de mètres carrés.

Samsung Foundry veut tripler sa capacité de production d’ici 2026

2000 emplois supplémentaires directs

Cet investissement de 17 milliards est le plus important réalisé par Samsung aux États-Unis. L’entreprise précise que depuis le début de ses activités dans le pays en 1978, ses investissements totaux atteignent 47 milliards de dollars. Plus de 20 000 États-uniens travaillent actuellement pour Samsung. La nouvelle usine permettra de créer « plus de 2 000 emplois directs dans le domaine de la haute technologie et des milliers d’emplois connexes une fois que la nouvelle installation sera pleinement opérationnelle ».

Déclarations

Kinam Kim, vice-président et PDG de la division Device Solutions de Samsung Electronics, déclare : « En ajoutant une nouvelle installation à Taylor, Samsung pose les bases d’un autre chapitre important de notre avenir. Avec une plus grande capacité de fabrication, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de nos clients et de contribuer à la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Nous sommes également fiers d’apporter plus d’emplois et de soutenir la formation et le développement des talents pour les communautés locales, alors que Samsung célèbre ses 25 ans de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis ».

« En plus de nos partenaires au Texas, nous sommes reconnaissants envers l’administration Biden pour avoir créé un environnement qui soutient les entreprises comme Samsung dans leurs efforts pour développer la fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis. Nous remercions également l’administration et le Congrès pour leur soutien bipartite à la mise en place rapide d’incitations fédérales pour la production nationale de puces et l’innovation. »

Le gouverneur du Texas, Grey Abbott, s’est bien sûr lui aussi félicité de cette décision : « Des entreprises comme Samsung continuent d’investir au Texas en raison de notre climat commercial de classe mondiale et de notre main-d’œuvre exceptionnelle. La nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs de Samsung à Taylor offrira d’innombrables opportunités aux travailleurs du centre du Texas et à leurs familles et jouera un rôle majeur dans le maintien de l’exceptionnalité de notre État dans l’industrie des semi-conducteurs. Je suis impatient de développer notre partenariat pour que le Lone Star State reste un leader en matière de technologie avancée et une puissance économique dynamique. »