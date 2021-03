Samsung va produire des écrans OLED de 7 pouces pour une nouvelle Nintendo Switch

La Nintendo Switch possède un écran LCD de 6,2 pouces (la version Lite se contente d’un écran de 5,5 pouces). Sa successeur pourrait être nettement mieux dotée sur ce plan : elle embarquerait en effet un écran OLED de 7 pouces.

Selon un rapport de Bloomberg, Nintendo aurait demandé à Samsung de lancer une production de masse de dalles OLED de 7 pouces à partir de juin pour équiper sa future console. Le rendement s’élèverait à un million d’unités chaque mois. Ainsi, en prenant en compte le temps pour constituer suffisamment de stocks, le lancement d’une nouvelle Nintendo Switch d’ici la fin d’année est plausible. Outre une meilleure qualité, l’OLED, moins énergivore que le LCD, pourrait permettre de booster l’autonomie de la machine.

La Nintendo Switch bien partie pour devenir la console la plus vendue de tous les temps

De la 4K en mode téléviseur

En plus de la dalle, cette version se distinguerait de la précédente par un SoC Tegra un peu plus performant. En mode téléviseur, elle serait en mesure d’afficher une définition 4K et non plus seulement Full HD.