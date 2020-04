Sony dévoile la DualSens, la manette de la PlayStation 5

Design bicolore assumé, feedback haptique et microphone intégré.

Sony a donné les caractéristiques techniques de sa PlayStation 5 il y a quelques semaines. Un périphérique pourtant indispensable restant néanmoins toujours mystérieux : la manette. Au cours des mois précédents, plusieurs informations issues de brevets mentionnaient un microphone intégré, un dispositif haptique ou encore une connexion directe à Internet. L’entreprise japonaise lève enfin le voile et présente la DualSens, la successeur de la DualShock 4.

Comme son nom le laisse présager, la principale valeur ajoutée de ce modèle est le feedback haptique. La manette bénéficie aussi de gâchettes L2 / R2 adaptatives, d’un microphone intégré et d’un bouton « Create » à la place du bouton « Share ».

Une DualSens avec feedback haptique pour renforcer l’immersion

Commençons directement par un élément visuel qui risque d’en étonner plus d’un : les deux coloris. Cette manette DualSens opte en effet pour un design bicolore inhabituel chez la marque. Sony a aussi changé la position de la barre lumineuse, désormais présente via deux bandes de chaque côté du pavé tactile.

Bien sûr, le point sur lequel insiste surtout Sony est le feedback haptique. La firme précise : « Avec la PS5, nous avons eu l’occasion d’innover en offrant aux créateurs de jeux la possibilité de renforcer le sentiment d’immersion grâce à notre nouvelle manette. C’est pourquoi nous avons adopté le feedback haptique, qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme la lenteur de la conduite d’une voiture dans la boue. Nous avons également intégré des gâchettes adaptatives pour les boutons L2 et R2 de DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous tirez à l’arc pour tirer une flèche ».

La DualSense bénéficie aussi d’un microphone intégré afin de permettre aux joueurs de discuter facilement avec leurs amis sans casque. Sony mentionne aussi une autonomie en hausse et un poids réduit sans donner plus de détails. Idem pour le bouton « Create » remplaçant le « Share ». Il faudra patienter jusqu’à « l’approche du lancement », prévu en fin d’année, pour avoir plus d’informations.

Source : Sony