STALKER Shadow of Chernobyl refait sous Unreal Engine 4, à découvrir en vidéo

Une belle réalisation à laquelle on aimerait jouer pour patienter jusqu’à STALKER 2.

Si les fans de la franchise STALKER attendent impatiemment 2021 pour jouer à STALKER 2, en cours de développement chez GSC Game World, un fan, Ivan Sorce, œuvre depuis plusieurs semaines sur un remake de STALKER Shadow of Chernobyl sous Unreal Engine 4.

L’individu livre une vidéo de plusieurs minutes afin d’illustrer son travail. Ivan Sorce souhaite rester fidèle au titre d’origine et lui octroyer principalement des graphismes améliorés. Il ambitionne néanmoins d’améliorer l’intelligence artificielle de certains ennemis. De plus, il souhaite perfectionner le système audio via un mécanisme de détection en fonction du bruit des armes.

De nombreux autres extraits sur la chaîne YouTube

Ce projet reste à un stade préliminaire, mais il semble prometteur. Cependant, il est possible que GSC Game World finisse par demander à Ivan Sorce de stopper ce remake pour une histoire de droits. Si cette réalisation vous intéresse, vous pouvez découvrir plusieurs extraits sur la chaîne YouTube de l’intéressé.