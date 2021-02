Star Citizen est jouable gratuitement jusqu’au 25 février

Si vous souhaitez découvrir où en est Star Citizen mais que vous ne possédez pas le jeu, Cloud Imperium vous permet de l’essayer gratuitement jusqu’au 25 février prochain.

Cette version donne accès à la version Alpha 3.12 du jeu et à 6 vaisseaux gratuits : RSI Aurora MR, CNOU Mustang Alpha, Drake Dragonfly, Anvil Arrow, MISC Freelancer et MISC Prospector.

Le studio formule son invitation ainsi : « Nous sommes en 2951, et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour voir ce qu’est Star Citizen. Du 15 au 25 février, entrez gratuitement dans le jeu et explorez les étoiles à bord de six vaisseaux emblématiques, chacun vous donnant un avant-goût des différents parcours et styles de jeu qui vous attendent dans le Verse.

Vous pourrez vous battre contre des pirates dans un Anvil Arrow rapide et mortel, vous lancer dans l’extraction de minerais précieux dans un MISC Prospector, goûter à la vie d’un camionneur spatial dans un solide MISC Freelancer, montrer votre style unique dans une Mustang de Consolidated Outland, chevaucher dans la nature au volant d’un Drake Dragonfly à ciel ouvert ou partir à l’aventure à bord d’un rassurant RSI Aurora.

Quel que soit le chemin que vous choisirez (pourquoi ne pas tous les essayer ?), vous trouverez des aventures à couper le souffle à chaque coin lorsque vous vous lancerez dans Star Citizen en suivant les étapes ci-dessous. Et si vous avez besoin d’aide pour démarrer, rendez-vous sur notre Hub de bienvenue, où vous pourrez apprendre le jeu et affiner vos compétences dans le cockpit et au-delà.

De plus, si vous trouvez votre vocation parmi les étoiles, nous vous proposons des Starter Packs à prix réduit jusqu’au 26 février, afin que vous puissiez poursuivre votre aventure après la fin du Free Fly. Amusez-vous bien, volez en toute sécurité, et nous vous verrons dans le Verse. »

Enfin, la configuration minimale pour jouer à Star Citizen mentionne un processeur 4 cœurs, une carte graphique DirectX 11 avec au moins 3 Go de VRAM, 16 Go de RAM et 65 Go d’espace disque.