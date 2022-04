SteelSeries dégaine trois nouvelles souris Aerox

SteelSeries complète sa gamme Aerox en y ajoutant trois souris, les Aerox 5, Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless. Ces trois modèles arborent un design alvéolé leur conférant une certaine légèreté. Les souris bénéficient d’effets RGB sur trois zones.

Ces souris Aerox profitent tous d’une certification AquaBarrier IP 54. L’entreprise argue que cette « barrière protège les circuits intérieurs de pratiquement tous les types de dommages environnementaux » ; plus spécifiquement de « la poussière, de la saleté, de l’huile et des débris ». Par ailleurs, les souris ont toutes le même format. Elles mesurent 128,8 mm de long, 62,8 mm de large à l’avant et 68,2 mm à l’arrière, 26,7 mm de haut en leur point le plus bas, 42,10 mm au plus haut. Les trois références embarquent un capteur optique SteelSeries TrueMove Air. Celui-ci permet un réglage de 100 à 18 000 DPI par incrément de 100. La vitesse de suivi est de 400 IPS et l’accélération de 40G.

SteelSeries présente l’édition 2022 de ses souris Aerox 3

Aerox 5

Commençons par la SteelSeries Aerox 5, le modèle filaire du trio. C’est la souris la plus légère avec seulement 66 grammes sur la balance. Elle propose neuf boutons programmables et se branche via un câble détachable USB Type-C vers USB Type-A.

Aerox 5 Wireless

La désignation est suffisamment claire, l’Aerox 5 Wireless est une déclinaison sans-fil du précédent modèle. Elle a les même dimensions et s’arme du même capteur, mais pèse un peu plus lourd : 74 grammes. Cette souris se connecte en Wi-Fi 2,4 GHz ou Bluetooth 5.0. SteelSeries annonce 80 heures d’autonomie avec la première méthode, 200 heures avec la seconde. La charge s’effectue grâce à un câble USB Type-C vers USB Type-A tandis que le dongle se branche en USB Type-C.

Aerox 9 Wireless

L’Aerox 9 Wireless arbore le même design que ses petites sœurs Aerox 5, conserve le même capteur, mais possède 18 boutons programmes. Aux dires de SteelSeries, cette référence cible spécifiquement les joueurs de MMO et de MOBA. C’est la plus lourde des trois avec ses 89 grammes.

Comptez 89,99 euros pour l’Aerox 5, 149,99 euros pour l’Aerox 5 Wireless, 159,99 euros pour l’Aerox 9 Wireless.