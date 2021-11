SteelSeries présente l’édition 2022 de ses souris Aerox 3

SteelSeries lance de nouvelles versions de ses souris Aerox 3 Wireless et Aerox 3, deux modèles commercialisés il y a tout juste un an, en novembre 2020. Les moutures à venir s’appellent prosaïquement Aerox 3 (2022 Edition). Il y a toujours deux souris, l’une filaire, l’autre sans-fil.

Les principales modifications sont évoquées dans la vidéo promotionnelle ci-dessus. Au programme : des patins 100 % PTFE, un nouveau coloris, « Snow », et… c’est tout. Ces éditions 2022 conservent bien sûr les atouts de la première version, notamment la légèreté et une certification IP54. En revanche, elles semblent avoir pris un peu de poids : notre article de l’année dernière renseigne 57 grammes pour le modèle filaire et 66 grammes pour le modèle sans-fil, tandis que les Aerox 3 (2022 Edition) pèsent respectivement 59 et 68 grammes ; des écarts bien sûr assez anecdotiques. Esthétiquement, pas de changement hormis le nouveau coloris : les deux souris font toujours la part belle au RGB, avec trois zones.

Jusqu’à 200 heures d’autonomie

Pas de changement non plus concernant le capteur. L’Aerox 3 Wireless conserve le TrueMove Air de SteelSeries, réglable de 200 à 18 000 DPI, par incréments de 100. L’accélération maximale est toujours de 40 G et la vitesse de 400 IPS. La version filaire s’appuie quant à elle sur un capteur optique TrueMove Core SteelSeries synonyme d’une plage DPI allant de 200 à 8 500, toujours par incréments de 100 ; l’accélération maximale est de 35 G et la vitesse de 300 IPS.

Par ailleurs, précisons que ces souris ont une forme ergonomique, pour droitier, et qu’elles possèdent 6 boutons. Enfin, l’autonomie de la batterie est toujours donnée à 80 heures en 2,4 GHz et 200 heures en Bluetooth pour l’Aerox 3 Wireless.

Bonne nouvelle, ces éditions 2020 des souris de SteelSeries sont épargnées par l’inflation. En effet, l’Aerox 3 coûte toujours 69,99 euros et l’Aerox 3 Wireless, 109,99 euros.