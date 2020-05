Stellaris est jouable gratuitement sur Steam jusqu’à dimanche

Si vous souhaitez profiter de la fin du confinement pour partir explorer la galaxie, sachez que le jeu Stellaris est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 17 mai prochain. Bon, pensez quand même à imprimer votre « attestation 100 km » avec vous en cas de contrôle par des forces de sécurité extraterrestres.

Cette offre célèbre le quatrième anniversaire du titre. Celui-ci est en effet sorti le 9 mai 2016. Pour information, il s’agit d’un 4X spatial développé par Paradox. Un studio à qui l’on doit notamment les Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron ou encore Victoria. Depuis son lancement, Stellaris s’est étoffé avec plusieurs ajouts gratuits et des contenus téléchargeables. D’ailleurs, comme le jeu de base, ces extensions bénéficient toutes, à l’exception de la dernière en date baptisée Federations, de réductions allant de 75 à 25 %.

La configuration minimale

Selon le descriptif, voici ce qui vous attend dans Stellaris : « Préparez-vous à explorer, découvrir et interagir avec une multitude d’espèces à l’occasion d’un grand voyage parmi les étoiles. Forgez un empire galactique en envoyant des missions scientifiques analyser et explorer l’univers, tandis que vos vaisseaux de construction installent des stations en orbite des planètes ainsi découvertes. Découvrez des trésors cachés et autres merveilles galactiques en guidant pas à pas votre société, imposant limites et évolutions à vos explorateurs. Des alliances seront formées. Des guerres éclateront ». Bien sûr, le jeu vous permet d’affronter des empires contrôlés par l’IA ou d’autres humains en ligne.

Niveau configuration, un PC relativement modeste fait l’affaire. Il suffit d’une machine dotée d’un processeur Intel Core i3-530 ou AMD FX-6350, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 5870 ou d’un iGPU AMD Radeon RX Vega 11 ou Intel HD Graphics 4600 et de 4 Go de mémoire. Enfin, sachez que Stellaris occupe 10 Go d’espace disque.