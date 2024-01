Suicide Squad: Kill the Justice League aura le droit au Ray Tracing et à la 4K en 60 FPS

Les jeux en live-service ne sont pas particulièrement appréciés des joueurs. Le prochain jeu de Warner Bros et de RockSteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, doit adopter ce format controversé. À quelques jours de sa sortie, le jeu vient de dévoiler ses exigences sur PC et sa compatibilité avec le Ray Tracing.

© Warner Bros et Rocksteady

S’il avait été rapporté précédemment que le Suicide Squad ne serait pas trop gourmand, les exigences du mode Ultra suggèrent une vérité un peu différente. Ainsi, le jeu se déroulant dans l’univers de Batman: Arkham Knight risque de demander un certain investissement financier aux joueurs s’ils souhaitent profiter du jeu dans les meilleures conditions.

Si les configurations recommandées préconisent un CPU Intel i7-10700K ou AMD Ryzen 7 5800X et un GPU NVIDIA RTX 2080 ou AMD RX 6800 XT pour jouer en 4K, la note va être un poil plus salée. RockSteady suggère donc l’utilisation d’un Intel Core i7 12700K ou d’un Ryzen 7 7800X et d’une GeForce RTX 3080 ou d’une Radeon RX 7900XT accompagnée de 16 Go de mémoire vive.

Au menu de la 4K en 60 FPS et du Ray Tracing

Il semblerait également que s’il sera possible de jouer en 4K, le nombre d’images par seconde ne sera que de 60 FPS. En espérant que cette limite ne concerne que les exigences Ultra du jeu.

L’accord de non-divulgation de la version alpha fermée de Suicide Squad venant d’être levé, il est également possible d’apprendre la compatibilité du jeu avec le Ray Tracing. En revanche, celle avec les technologies DLSS de NVIDIA et FSR d’AMD ne serait apparemment pas de la partie. Un véritable problème alors que le jeu aurait, semble-t-il, du mal à maintenir 60 FPS sur un PC équipé d’une GeForce RTX 4090.

© Warner Bros et Rocksteady

Il faut noter, cependant, que ces informations proviennent de l’alpha du jeu et que cela pourrait ne pas refléter l’état du jeu lors de sa sortie officielle. Malheureusement, les jeux en live-service ont souvent tendance à être mal optimisés et remplis de bugs.

Sucide Squad n’aura peut-être pas de DLSS mais contiendra assurément des micro-transactions

Il est malheureusement possible que Suicide Squad: Kill the Justice League n’échappe pas à la règle. En espérant qu’il ne prenne pas exemple sur le lancement catastrophique de Marvel’s Avengers et fasse office de pétard mouillé.

S’il n’y a pour l’instant aucune raison de s’inquiéter plus que cela, le système économique prédateur du jeu et la propension de ce type de jeu, comme Gotham Knights, à être de piètre qualité, pourraient sévèrement handicaper le jeu à sa sortie le 2 février.

Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League est un jeu en live-service avec un cash-shop, des microtransactions et un battle pass, alors qu’il est lui-même vendu à 70 euros minimum. Il va donc falloir patienter pour savoir si ces points noirs seront éclipsés par les hypothétiques qualités du jeu.