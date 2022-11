Supprimez vos data sur Internet avec Incogni et -60% de réduction pour le Black Friday

Découvrir l’offre Incogni à -60%

Et si vous entamiez cette fin d’année l’esprit tranquille grâce à Incogni ? A l’occasion du Black Friday, l’enseigne vous propose en effet une réduction de -60% sur son abonnement d’un an. Mais attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 4 décembre prochain (inclus) ! Pour en profiter, il vous suffit d’utiliser le code “INCOGNI60” lors de votre paiement. Vous paierez alors 55,58€ à l’année, soit seulement 4,63€/mois.

Mais qu’est-ce qu’Incogni ? C’est un outil de suppression de données créé par Surfshark qui propose de supprimer vos informations personnelles sur la toile et d’empêcher les marques de les utiliser.

Numéro de sécurité sociale, contacts, adresses postales, etc. A chaque fois que vous acceptez des cookies ou que vous visitez simplement un site Internet, des courtiers collectent vos informations personnelles dans le but de les revendre, et ce, la plupart du temps sans votre consentement éclairé. Vos données personnelles deviennent ainsi de véritables marchandises sur lesquelles Incogni vous propose de récupérer le contrôle !

Comment supprimer ses données de la toile avec Incogni ?

Avec Incogni, vous bénéficiez d’un service entièrement automatisé. La société gère toutes vos interactions avec les courtiers en données et aide les clients à faire supprimer leurs données en très peu de temps. Pour profiter de ce service avec -60% de réduction, il vous suffit de créer un compte sur le site et d’inscrire le code promo “INCOGNI60”. Inscrivez-vous ensuite avec l’adresse email que vous utilisez la plupart du temps quand vous naviguez sur Internet.

Incogni va ensuite contacter à votre place les courtiers en données et demander la suppression de toutes vos données personnelles. Pendant ce temps, vous n’avez qu’à vous détendre et ne rien faire du tout. Vous êtes de plus tenu au courant au fur et à mesure des démarches par Incogni et vous pouvez suivre chaque étape du processus de suppression.

Le but du service est simple : vous permettre de profiter d’un anonymat complet sur Internet sans perdre de temps. En moyenne, cela prend en effet environ 300 heures pour une personne pour supprimer ses informations personnelles des bases de données des courtiers en datas. Grâce à l’abonnement avec Incogni, vous n’effectuez aucune démarche et vous êtes assuré que vos données restent personnelles, et ce, tout l’année !

Parmi toutes les informations que vous pouvez protéger grâce à Incogni, on note :

Votre numéro de téléphone

Votre date de naissance

Vos nom et prénom

Vos diplômes

Les détails de vos contacts

Votre adresse IP et les informations liées

Votre genre

Vos habitudes de consommation

Votre adresse email

Votre adresse postale

Votre CV

Votre numéro de sécurité sociale

Pour en savoir plus sur le service, rendez-vous vite chez Incogni !

Découvrir l’offre Incogni à -60%

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Incogni.