Surviving Mars et Metro 2033 sont à récupérer gratuitement

Durant quelques jours, deux jeux sont à récupérer sans avoir à sortir la carte bleue : Metro Exodus et Surviving Mars. En effet, Steam propose le premier gratuitement jusqu’au 15 mars 18h ; l’Epic Games Store le second jusqu’au 18 mars 16h.

Metro 2033 est un FPS développé par 4A Games et édité par Deep Silver. Sa sortie remonte à mars 2010. Surviving Mars est plus récent ; il date de mars 2018. Ce jeu de gestion de colonie est l’œuvre de Haemimont Games. Il est édité par Paradox Interactive.

Metro 2033

« Se déroulant au cœur du réseau souterrain d’un Moscou post-apocalyptique, Metro 2033 vous plonge dans une lutte oppressante pour la survie, où le sort de l’Humanité réside entre vos mains.

En 2013, suite à des événements apocalyptiques, la Terre et la quasi-totalité de la population ont été décimés. La dégradation toxique de l’atmosphère a contraint des survivants à se réfugier dans les profondeurs souterraines de Moscou, plongeant la civilisation dans une nouvelle ère.

2033 : Les nouvelles générations, nées et élevées dans les souterrains du Métro de Moscou, luttent entre elles pour leur survie, mais aussi contre les horreurs mutantes qui sévissent à l’extérieur.

Vous incarnez Artyom, un des derniers à être né à la surface, mais vous avez grandi sous terre. Alors que vous ne vous êtes jamais aventuré hors de votre station de métro, une série d’événements va vous mener en mission au plus profond du réseau souterrain, mais aussi au cœur des villes extérieures dévastées. C’est à vous d’empêcher une terrible menace qui plane sur toute l’Humanité… ».

La configuration minimale mentionne un processeur double cœur ; une carte graphique compatible DirectX 9 avec support Shader Model 3 (GeForce 8800, GeForce GT220) ; 1 Go de RAM.

Outre cette offre concernant Metro 2033, Steam propose un rabais sur tous les jeux de la franchise Metro (Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux, Metro Exodus). Le Metro Franchise Bundle rassemblant tous ces titres bénéficie d’un rabais de 71 % et se négocie ainsi 30 euros.

Surviving Mars

Dans Surviving Mars, il est aussi question de survie de l’humanité, mais sur mars. Le jeu se définit comme un « un constructeur de ville à la thématique science-fiction qui vous propose de coloniser Mars et de survivre lors de cette périlleuse entreprise. Choisissez une agence spatiale pour bénéficier d’un soutien logistique et financier avant de déterminer l’emplacement de votre colonie. Bâtissez des dômes et des infrastructures, recherchez de nouvelles avancées technologiques et utilisez des drones pour débloquer de nouvelles méthodes pour modeler et développer votre colonie ».

Pour vivre cette aventure martienne, votre machine doit disposer au minimum d’un processeur Intel i3 de 4e génération ou équivalent ; d’une solution graphique HD 4600 / Geforce 620 / Radeon 6450 ou équivalente avec 1 Go de VRAM ; de 4 Go de RAM. Enfin, l’espace disque requis est de 6 Go.

Pour récupérer Surviving Mars rendez-vous sur l’Epic Games Store.