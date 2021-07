TeamGroup dévoile trois nouvelles clefs USB, dans des capacités allant de 16 Go à 1 To

TeamGroup lance trois nouvelles clefs USB, les C212 Extreme Speed Drive, M211 OTG Flash Drive et C211 USB 3.2 Flash Drive. La première mise sur sa rapidité et ses capacités (jusqu’à 1 To) ; la seconde sur ses deux interfaces (USB Type-A & Type-C) ; la troisième est assez classique et n’a donc rien d’extravagant à faire valoir.

Commençons par la M211, présentée dans la vidéo ci-dessus. La particularité de cette clef USB réside dans sa double interface : USB 3.2 Gen 1 Type-A & Type-C. TeamGroup la propose dans des capacités de 32, 64, 128 et 256 Go. La firme annonce une vitesse de lecture de 100 Mo/s pour les deux plus faibles capacités, de 150 Mo/s pour les deux plus grandes. La clef mesure 40 x 17,7 x 8,4 mm et pèse 5 grammes. Elle bénéficie d’une garantie à vie.

C212 et C211

La C212 utilise une interface USB 3.2 Gen2 Type-A et se montre nettement plus véloce. Le modèle de 256 Go offre une vitesse de lecture de 590 Mo/s et d’écriture de 290 Mo/s ; ceux de 512 Go et 1 To, de 600 et 500 Mo/s respectivement. La clef a des dimensions de 78,2 x 20,5 x 12,2 mm et pèse 9 grammes. La durée de garantie est de 5 ans.

Enfin, la C211 hérite d’une interface USB 3.2 Gen1 Type-A. Les capacités sont de 16, 32, 64, 128 et 256 Go. TeamGroup ne précise pas les vitesses. La C211 mesure 56 x 17,2 x 7,6 mm et pèse 8 grammes. Elle est fabriquée en alliage d’aluminium et recouverte d’un revêtement bleu. Comme la M211, elle a droit à une garantie à vie.

Le tableau ci-dessous liste les différentes déclinaisons et leur tarif aux États-Unis.

