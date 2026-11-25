Tesla commence à déployer une nouvelle version de son système de conduite autonome supervisée, avec une fonctionnalité capable de générer une vue extérieure du véhicule grâce à l’intelligence artificielle. Mais tous les propriétaires de Tesla ne pourront pas en profiter.

© Tesla

Tesla a commencé à distribuer la version 15 de son logiciel Full Self-Driving (FSD). La principale nouveauté s’appelle Reality View. Elle affiche sur l’écran central une vue du dessus du véhicule en train de rouler, générée par intelligence artificielle. Elle avait déjà été évoquée par Elon Musk.

Une fonction réservée à certains modèles

Tesla a annoncé le déploiement dans un message publié sur X, relayé par TechRadar. Reality View s’appuie sur les données des capteurs des véhicules dotés de l’architecture Hardware 4 (HW4), nécessaire pour y accéder. Elle produit des rendus du véhicule vu de l’extérieur. Tous les Tesla équipés du FSD ne sont donc pas concernés.

Le déploiement se fait par étapes. Les membres du programme d’accès anticipé (Early Access Program) reçoivent la mise à jour en premier, et une diffusion plus large est attendue en décembre.

La fonction n’est pas exempte de défauts. Comme les données proviennent de la « visualisation en direct » de Tesla, un décalage peut apparaître à l’affichage. Certains utilisateurs la jugeront superflue. Elle peut toutefois aider à comprendre comment le véhicule perçoit son environnement, à trouver une place de stationnement en conduite manuelle, et elle fournit des visuels de conduite en temps réel.

Ce que contient la version 15

Le FSD est le système de conduite autonome supervisée de Tesla. Outre Reality View, la mise à jour comprend, selon le constructeur :

Sécurité : Tesla affirme que la version 15 traite « 25 fois mieux » les situations critiques. Elle améliore aussi la détection des dangers routiers, comme les nids-de-poule et les petits animaux.

Tesla affirme que la version 15 traite « 25 fois mieux » les situations critiques. Elle améliore aussi la détection des dangers routiers, comme les nids-de-poule et les petits animaux. Mode Bike Rack : il s’active lorsqu’un attelage ou un porte-vélos est fixé au véhicule. La voiture s’approche alors de sa destination sans effectuer de marche arrière.

il s’active lorsqu’un attelage ou un porte-vélos est fixé au véhicule. La voiture s’approche alors de sa destination sans effectuer de marche arrière. Radars de vitesse : le FSD ralentit à l’approche de radars potentiels. Le conducteur peut annuler ce ralentissement ou le désactiver complètement.

le FSD ralentit à l’approche de radars potentiels. Le conducteur peut annuler ce ralentissement ou le désactiver complètement. Navigation : elle tient désormais compte des préférences d’itinéraire issues des données de la flotte, mais uniquement au début et à la fin du trajet.

elle tient désormais compte des préférences d’itinéraire issues des données de la flotte, mais uniquement au début et à la fin du trajet. Affichage : un nouvel écran de conduite est également proposé.

La mise à jour inclut aussi des modifications de la gestion de la sécurité, parmi d’autres fonctions. Pour l’instant, seuls les membres du programme d’accès anticipé équipés d’un ordinateur HW4 peuvent la recevoir. Davantage de détails sont attendus avec la mise à jour de fin d’année 2026 (Holiday Update).

Comment vérifier la disponibilité ?

Les utilisateurs peuvent chercher une mise à jour depuis l’application Tesla, où une notification apparaît sur la page principale lorsqu’une version est disponible. Ils peuvent aussi ouvrir l’onglet « Logiciel » de l’écran central du véhicule. Il est recommandé de connecter la voiture au Wi-Fi avant de lancer la vérification.