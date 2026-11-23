GTA 6 ne se contente pas de battre des records de ventes : son lancement aurait aussi provoqué une chute spectaculaire de la fréquentation de Call of Duty, Fortnite et EA FC 27. Et avec l’arrivée prochaine de GTA Online, le plus dur pourrait encore être à venir pour ses concurrents.

Grand Theft Auto VI se serait vendu à 44,9 millions d’exemplaires à la fin de son week-end de lancement, d’après un rapport d’Alinea Analytics publié sur Substack. Le cabinet indique aussi que 40,8 millions de joueurs ont lancé le jeu dimanche 22 novembre.

Des chiffres qui s’ajoutent à ceux de l’éditeur

Vendredi, Take-Two Interactive et Rockstar Games avaient communiqué leurs premiers résultats : 32,5 millions de copies en précommandes et 3,79 milliards de dollars de revenus générés jusqu’au 19 novembre, jour du lancement.

Alinea Analytics fournit pour sa part une estimation de l’évolution des ventes depuis. Selon le cabinet, les 44,9 millions de copies correspondent à des ventes effectives, et ne comptent donc pas les stocks encore invendus chez les distributeurs.

La PlayStation écrase la Xbox

Sur ce total, 33,7 millions d’exemplaires auraient été vendus sur PlayStation 5, contre 11,2 millions sur Xbox Series S et X. Cette répartition de 75 % et 25 % confirme une proportion déjà mesurée par Sensor Tower.

Alinea estime par ailleurs que les revenus bruts dépassent « largement » les 4 milliards de dollars. Le cabinet rapproche ce montant des recettes cumulées des deux plus gros succès de l’année au cinéma : Spider-Man: Brand New Day (2,5 milliards de dollars) et The Odyssey (1,8 milliard). Il y voit une confirmation de l’affirmation de l’éditeur, qui présente ce lancement comme le plus important de l’histoire du divertissement.

Les USA massivement sur PS5, les autres jeux en PLS

Pour la PlayStation 5, Alinea détaille la répartition géographique des joueurs. Plus de 32,8 % d’entre eux se trouvent aux États-Unis. Viennent ensuite la France (9 %), le Royaume-Uni (7,3 %), l’Allemagne (5,1 %) et la Chine (4,7 %).

Le rapport s’intéresse aussi à l’impact de la sortie sur d’autres titres, mesuré en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens :

Call of Duty : baisse de 42 %, de 7,5 à 4,4 millions. Selon Alinea, la série n’est pas remontée depuis.

: baisse de 42 %, de 7,5 à 4,4 millions. Selon Alinea, la série n’est pas remontée depuis. Fortnite : baisse de 28 %, de 17,8 à 12,8 millions, avec des signes de reprise.

: baisse de 28 %, de 17,8 à 12,8 millions, avec des signes de reprise. EA FC 27 : baisse de 27 %, de 5,9 à 4,3 millions. Le jeu a depuis retrouvé un niveau plus proche de l’initial, et mieux que Fortnite, d’après le cabinet.

L’analyste Rhys Elliott souligne que ces chiffres concernent uniquement la partie solo de GTA VI. Selon lui, le retour à la normale après le lancement de la nouvelle version de GTA Online, dont la date n’est pas précisée, sera probablement plus difficile pour ces jeux en service continu.