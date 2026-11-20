Entre une mise à jour de novembre mouvementée, de nouvelles fonctions de sécurité et des améliorations très attendues, Windows 11 continue d’évoluer. Et si vous n’avez pas encore franchi le pas, le Black Friday de VIP-URcdkey pourrait être l’occasion de passer à Windows 11 Pro à petit prix.

La mise à jour de sécurité de novembre 2026 de Windows 11 n’a pas été de tout repos. Après son déploiement le 10 novembre, plusieurs utilisateurs ont signalé des difficultés d’installation, des redémarrages en boucle ou encore des dysfonctionnements affectant certaines fonctionnalités.

Microsoft a dû intervenir pour corriger une partie de ces problèmes. Cet épisode rappelle surtout l’importance de maintenir son système à jour.

C’est justement le bon moment pour envisager une mise à niveau : à l’occasion du Black Friday, VIP-URcdkey propose Windows 11 Pro à seulement 23 €. Une offre intéressante pour équiper un PC compatible sans se ruiner.

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Black Friday : les offres à ne pas manquer

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Windows 12 attendra : Microsoft mise sur l’évolution de Windows 11

Alors que les rumeurs autour de Windows 12 circulent régulièrement, Microsoft semble privilégier une autre stratégie : faire évoluer encore Windows 11 plutôt que lancer prochainement une nouvelle version de son système d’exploitation.

Une théorie alimentée par des références à une future version 27H2 débusqués dans certaines versions de développement. De quoi alimenter les spéculations autour d’une refonte importante prévue pour 2027.

Cela ne signifie pas que Microsoft abandonne définitivement l’idée de Windows 12, mais une chose est sûre, Windows 11 va rester au centre des évolutions pour quelques temps encore.

La version Windows 11 26H2, désormais disponible pour les appareils compatibles, illustre cette volonté d’amélioration continue. Elle s’inscrit dans une série de mises à jour destinées à moderniser le système sans obliger les utilisateurs à changer complètement leurs habitudes.

Un Windows 11 plus pratique, plus rapide et plus facile à réparer

Au-delà des correctifs de sécurité, Microsoft travaille sur plusieurs aspects de l’expérience utilisateur : une simplification du menu contextuel accessible par clic droit, la recherche depuis le menu Démarrer plus personnalisable, avec davantage de contrôle sur les suggestions provenant du Web.

Les performances constituent un autre chantier important. Microsoft expérimente des mécanismes destinés à améliorer le lancement des applications et la gestion de la mémoire, notamment sur les configurations modestes équipées de 8 Go de RAM.

Autre nouveauté intéressante : Point-in-time restore, une fonction permettant de revenir à un état antérieur du système après une mise à jour défectueuse ou un problème logiciel. Cette solution de récupération peut faciliter la remise en état d’un PC, même si elle doit être activée et ne remplace pas une véritable sauvegarde de ses fichiers.

La sécurité reste une priorité pour Microsoft

Windows 11 se renforce aussi sur le terrain de la sécurité avec une surveillance accrue des composants sensibles, notamment les pilotes, les applications et les mécanismes de démarrage. L’objectif est de mieux identifier les logiciels présentant des risques et de limiter les possibilités d’exploitation de certaines vulnérabilités.

Avec toutes ces évolutions, vous envisagez peut-être de passer à Windows 11 ou de profiter des fonctionnalités supplémentaires de sa version Pro. Bonne nouvelle : pas besoin de consacrer un budget important à l’achat d’une licence.

À l’occasion du Black Friday, VIP-URcdkey propose Windows 11 Pro à seulement 23 €. Une opportunité intéressante pour moderniser son PC tout en maîtrisant ses dépenses.

Et si vous souhaitez compléter votre installation, VIP-URcdkey propose également Office 2024 Pro Plus à 19 € avec le code TOMS25. De quoi retrouver Word, Excel et PowerPoint pour travailler, étudier ou gérer ses documents sans souscrire d’abonnement mensuel.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.