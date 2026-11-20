Entre une mise à jour de novembre mouvementée, de nouvelles fonctions de sécurité et des améliorations très attendues, Windows 11 continue d’évoluer. Et si vous n’avez pas encore franchi le pas, le Black Friday de VIP-URcdkey pourrait être l’occasion de passer à Windows 11 Pro à petit prix.
La mise à jour de sécurité de novembre 2026 de Windows 11 n’a pas été de tout repos. Après son déploiement le 10 novembre, plusieurs utilisateurs ont signalé des difficultés d’installation, des redémarrages en boucle ou encore des dysfonctionnements affectant certaines fonctionnalités.
Microsoft a dû intervenir pour corriger une partie de ces problèmes. Cet épisode rappelle surtout l’importance de maintenir son système à jour.
C’est justement le bon moment pour envisager une mise à niveau : à l’occasion du Black Friday, VIP-URcdkey propose Windows 11 Pro à seulement 23 €. Une offre intéressante pour équiper un PC compatible sans se ruiner.
Black Friday : les offres à ne pas manquer
Microsoft Windows
- Microsoft Windows 11 Pro : 23,57€ (au lieu de 31,43€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 11 Home : 22,11€ (au lieu de 29,48,70€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 10 Pro : 18,69€ (au lieu de 24,93€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 10 Home : 18,79€ (au lieu de 25,06€) avec le code TOMS25
- Windows 10 Entreprise LTSC 2021 : 15,69€ (au lieu de 20,92€) avec le code TOMS25
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 : 16,06€ (au lieu de 21,42€) avec le code TOMS25
- Windows 11 LTSC 2024 IoT : 24,61€ (au lieu de 32,82€) avec le code TOMS25
Microsoft Office
- Office 2024 Professional Plus Lifetime : 19,07€ (au lieu de 25,43€) avec le code TOM25
- Office 365 Global Account (1 Device) for Mac : 20,75€ (au lieu de 27,67€) avec le code TOMS25
- Office2019 Professional Plus Lifetime : 56,17€ (au lieu de 74,90€) avec le code TOMS25
- Office2016 Professional Plus Lifetime : 31,03€ (au lieu de 41,38€) avec le code TOMS25
Pack Windows + Office
- Windows11 Pro + Office2024 Professional Plus Lifetime：29,99€ (au lieu de 39,99€) avec le code TOMS25
- Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus : 40,98€ (au lieu de 54,65€) avec le code TOMS25
- Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus : à 55,88€ (au lieu de 74,50€) avec le code TOMS25
Ccleaner pendant 1 an
- Ccleaner Professional pour 1 poste Mac pour 1 an : 15,67€ (au lieu de 17,42€) avec le code TOMS10
Canva Pro pendant 1 an
- Canva Pro pour 1 an (compte partagé) : 13,18€ (au lieu de 14,65€) avec le code TOMS10
Et aussi
- MS Access 2024 CD Key Global : 34,82€ (au lieu de 46,42€) avec le code TOMS25
- Win Server 2025 Standard Key Global : 22,82€ (au lieu de 30,42€) avec le code TOMS25
- Win Server 2022 Standard Key Global : 27,35€ (au lieu de 36,43€) avec le code TOMS25
N’oubliez pas le code promotionnel (TOMS25) réservé à nos lecteurs (-10 % ou -25 %, selon l’offre).
Windows 12 attendra : Microsoft mise sur l’évolution de Windows 11
Alors que les rumeurs autour de Windows 12 circulent régulièrement, Microsoft semble privilégier une autre stratégie : faire évoluer encore Windows 11 plutôt que lancer prochainement une nouvelle version de son système d’exploitation.
Une théorie alimentée par des références à une future version 27H2 débusqués dans certaines versions de développement. De quoi alimenter les spéculations autour d’une refonte importante prévue pour 2027.
Cela ne signifie pas que Microsoft abandonne définitivement l’idée de Windows 12, mais une chose est sûre, Windows 11 va rester au centre des évolutions pour quelques temps encore.
La version Windows 11 26H2, désormais disponible pour les appareils compatibles, illustre cette volonté d’amélioration continue. Elle s’inscrit dans une série de mises à jour destinées à moderniser le système sans obliger les utilisateurs à changer complètement leurs habitudes.
Un Windows 11 plus pratique, plus rapide et plus facile à réparer
Au-delà des correctifs de sécurité, Microsoft travaille sur plusieurs aspects de l’expérience utilisateur : une simplification du menu contextuel accessible par clic droit, la recherche depuis le menu Démarrer plus personnalisable, avec davantage de contrôle sur les suggestions provenant du Web.
Les performances constituent un autre chantier important. Microsoft expérimente des mécanismes destinés à améliorer le lancement des applications et la gestion de la mémoire, notamment sur les configurations modestes équipées de 8 Go de RAM.
Autre nouveauté intéressante : Point-in-time restore, une fonction permettant de revenir à un état antérieur du système après une mise à jour défectueuse ou un problème logiciel. Cette solution de récupération peut faciliter la remise en état d’un PC, même si elle doit être activée et ne remplace pas une véritable sauvegarde de ses fichiers.
La sécurité reste une priorité pour Microsoft
Windows 11 se renforce aussi sur le terrain de la sécurité avec une surveillance accrue des composants sensibles, notamment les pilotes, les applications et les mécanismes de démarrage. L’objectif est de mieux identifier les logiciels présentant des risques et de limiter les possibilités d’exploitation de certaines vulnérabilités.
Avec toutes ces évolutions, vous envisagez peut-être de passer à Windows 11 ou de profiter des fonctionnalités supplémentaires de sa version Pro. Bonne nouvelle : pas besoin de consacrer un budget important à l’achat d’une licence.
À l’occasion du Black Friday, VIP-URcdkey propose Windows 11 Pro à seulement 23 €. Une opportunité intéressante pour moderniser son PC tout en maîtrisant ses dépenses.
Et si vous souhaitez compléter votre installation, VIP-URcdkey propose également Office 2024 Pro Plus à 19 € avec le code TOMS25. De quoi retrouver Word, Excel et PowerPoint pour travailler, étudier ou gérer ses documents sans souscrire d’abonnement mensuel.
Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.